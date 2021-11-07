«Шульган-Таш нужно сохранить»: как реставраторы из Франции создают копии наскальных рисунков

Французские реставраторы посетили башкирскую пещеру. Изготовление уникального панно с точной копией оригинальных наскальных рисунков Шульган-Таш практически завершено. Художники посетили закрытые залы пещеры для проработки последних деталей. В скором времени факсимиле привезут в Бурзянский район и установят в новом музейном комплексе. Монтажом займутся французские специалисты.
К этой истории прикасаться нельзя. Бактерии, которые есть на руках человека, запросто могут разрушить древние рисунки. Реставраторы фотографируют стены и тщательно всматриваются в изображения, словно стараясь каждую деталь запечатлеть в своей памяти. Для Жюли Голон это первый визит в Шульган-Таш. До этого художница долгое время работала лишь с 3D-моделью пещеры.
Работа над факсимиле начинается с цифровых файлов. Их вводят в специальную программу, которая помогает выдержать точные размеры. Затем художники с помощью станков с пятью осями получают негативы снимков будущего изображения. После этого изготавливается оболочка, которая заполняется экологически чистыми материалами – полистиролом и каучуком, и таким образом художники получают готовую модель для изготовления факсимиле.
Созданием панно с копиями древних изображений занимается одна из лучших мастерских Франции. Над заказом работают 4 художника-реставратора. На создание одного фрагмента стены пещеры требуется 6-7 месяцев. Каждый этап контролирует Ален Далиc. Изготовлением факсимиле пещер и оформлением экспозиций, посвященных наскальному искусству, он занимается уже более 40 лет. Руками его команды созданы копии пещер Шове и Ласко.
Размер, фактура и даже цвет. С палитрой в руках реставраторы тщательно подбирают подходящий оттенок. На один наскальный рисунок приходится около тысячи фотографий. Изготовление факсимиле пещеры Шульган-Таш уже практически закончено. Рабочий визит французских реставраторов поможет окончательно проработать все детали и визуализировать объемы.
В эти залы с наскальной живописью доступ обычным посетителям ограничен, попасть сюда могут только ученые, имеющие специальное разрешение. На работу у реставраторов есть только один день. За это время художникам нужно успеть учесть все детали, чтобы панно с копиями древних изображений ничем не отличалось от оригиналов.
Воспроизводят не только наскальную живопись. Воссоздают даже самые мельчайшие детали, например, такие, как повреждение, которое присутствует на скальной основе. Такая детализация приводит к тому, что копию практически невозможно отличить от оригинала. Главные экспонаты музейного комплекса – точные копии трех панно с наскальной живописью – весят почти три тонны. На каждый квадратный метр приходится от 50 до 60 килограммов веса. Для удобства транспортировки его разрежут на несколько частей. Панно с копиями древних изображений станут основными экспонатами в новом музейном комплексе.
По проекту здание будет трёхэтажным, его площадь составит более 4 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят научно-исследовательский комплекс, фондохранилище, музей археологических экспонатов и два конференц-зала для проведения различных форумов. Транспортировать панно будет российская сторона. Французские специалисты вслед за грузом прибудут в Башкортостан и будут контролировать монтажные работы, а после их завершения возьмутся за финишную отделку. Копии всех наскальных рисунков пещеры гости музея смогут увидеть в натуральную величину уже в мае следующего года.