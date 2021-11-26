Радиостанция «Спутник ФМ» завоевала награды «Радиомании-2021»

Ведущие «Спутник ФМ» получили золотые микрофоны. Речь о национальной премии «Радиомания-2021». В Уфу отправились сразу две статуэтки. В номинациях победили проект «Чак-Чак travel» о путешествиях и акция «Дай пять», в которой раздавали подарки отличникам.

Природа, эмоции и новые достопримечательности, а ещё и престижная награда. За передачу «Чак-Чак travel» о путешествиях по родному краю «Спутник ФМ» получил золотой микрофон на национальной премии «Радиомания-2021». Ещё одну статуэтку забрали в Уфу за акцию «Дай пять». В прямом эфире ведущие раздавали подарки самым успешным ученикам Башкортостана.

Попадание в шорт-лист этой премии – это уже достижение, это значит ваша работа – среди трех лучших в стране. В этом году в шорт-лист попали три наших работы и две из них удостоились высшей награды. Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции «Спутник FM»

Уже сегодня обладатели высшей награды на работе. Продолжают вещать из динамиков радио всех жителей республики. Однако парадокс: это люди, которых в толпе не всегда узнают даже поклонники.

Мы всегда за кадром, это вам не телевидение, это радио. Голос да, но я не такой разговорчивый в жизни. Только на радио ты меняешься, другой человек включается. Трофим Татарников, ведущий радиостанции«Спутник FM»

Вместе с новыми в коллекции «Спутника ФМ» уже 11 наград «Радиомании». Статуэтки красуются в рабочих кабинетах. Эта заняла место в студии.

Вот такие классные золотые микрофоны. Могу обменяться. Здесь целуем, сюда говорим. Уже блестит всё. Тагир Бай, ведущий радиостанции «Спутник FM»

Профессионализм уфимских радиоведущих оценили на уровне страны. Однако вопросы всегда остаются. Но уже в аэропорту.

В аэропорту каждый раз просят достать и показать, что это не оружие, а действительно награда. Довольно тяжелый, килограмма два. Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции«Спутник FM»