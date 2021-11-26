Радиостанция «Спутник ФМ» завоевала награды «Радиомании-2021»

Ведущие «Спутник ФМ» получили золотые микрофоны. Речь о национальной премии «Радиомания-2021». В Уфу отправились сразу две статуэтки. В номинациях победили проект «Чак-Чак travel» о путешествиях и акция «Дай пять», в которой раздавали подарки отличникам.
Природа, эмоции и новые достопримечательности, а ещё и престижная награда. За передачу «Чак-Чак travel» о путешествиях по родному краю «Спутник ФМ» получил золотой микрофон на национальной премии «Радиомания-2021». Ещё одну статуэтку забрали в Уфу за акцию «Дай пять». В прямом эфире ведущие раздавали подарки самым успешным ученикам Башкортостана.
Уже сегодня обладатели высшей награды на работе. Продолжают вещать из динамиков радио всех жителей республики. Однако парадокс: это люди, которых в толпе не всегда узнают даже поклонники.
Вместе с новыми в коллекции «Спутника ФМ» уже 11 наград «Радиомании». Статуэтки красуются в рабочих кабинетах. Эта заняла место в студии.
Профессионализм уфимских радиоведущих оценили на уровне страны. Однако вопросы всегда остаются. Но уже в аэропорту.
Настоящее оружие у радиоведущих всё же всегда с собой, но измеряется оно вовсе не в килограммах. Люди, которые ежедневно выходят в эфир, сильны в первую очередь словом.