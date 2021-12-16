Это сладкое слово «шоколатье»!

Лейсан Ишкильдина. 34 года. Шоколатье. Изготавливает из бельгийского шоколада плитки, игрушечные фигурки.

- Вы себя называете шоколатье, означает ли это, что вы и сами делаете шоколад?

- Вообще в понятие шоколатье входит и изготовление шоколада, а также создание какого-либо продукта из него. Что касается меня, я занимаюсь и тем, и другим. Непосредственно шоколад я делаю тоже — из какао-бобов, какао-масла. У меня есть несколько своих рецептов его создания. В любом случае, это сильно отличается от магазинного шоколада. В нем нет никакой химии, никаких добавок. Отсюда и идет название «Особый шоколад». Если это горький шоколад, то я работаю на меду, на кокосовом сахаре или на тростниковом сахаре панелла. Кстати, для людей, страдающих сахарным диабетом, можно сделать шоколад на эритрите, который называют «дынным сахаром», в нем нет калорий и его гликемический индекс равен нулю.

- Как давно вы стали этим заниматься?

- Уже два с половиной года.

- То есть, это не пандемийная история, когда пришлось срочно переквалифицироваться, искать новые возможности самореализации?

- Нет. Это скорее история домохозяйки.

- А по специальности вы кто?

- У меня три высших образования. Первое — технологическое, второе — экономическое, а третье — педагогическое. К шоколаду я шла долго, сначала плела украшения из бисера, шила сумки, кошельки. Но потом меня затянул шоколад. Началось все с моих детей, я хотела, чтобы они могли есть нормальный, натуральный шоколад без всяких пальмовых масел. И вот через них я научилась технологии, а потом поняла, что моя продукция интересна не только моей семье. Сначала в этот процесс дегустации моего шоколада включились родственники, друзья, знакомые, а потом это превратилось в бизнес.

- Но ведь до этого, когда вы занимались бисером, сумками, кошельками, у вас уже был опыт продаж?

- Да, несомненно. Но все же саму схему продаж я поменяла. Шоколад относится к продуктам питания, и здесь уже и спрос другой, и потребности другие.

- Но в основном это Инстаграмм, ВКонтакте?

- И это тоже, но сегодня я стала уже выходить на магазины в качестве поставщика особого шоколада и шоколадных фигурок.

- В основном спросом пользуются именно фигурки?

- Да. Потому что плиточный шоколад все же пользуется меньшим спросом. Вы можете зайти в любой магазин и купить плитку шоколада, пусть он будет не настолько вкусный и полезный, но все же дешевле, потому что произведен фабричным способом и из сырья среднего качества. И ждать два-три дня, чтобы приобрести плитку моего шоколада не надо. Поэтому основной акцент я делаю на реализацию фигурного шоколада.

- Ну почему же вы считаете, что натуральный шоколад в плитках не найдет своего покупателя? Просто там нужно ставить акцент на брендировании и реализацию через магазины.

- Возможно. Но это будет уже следующим шагом. Пока же в основном работает сарафанное радио — люди попробовали мой продукт, рассказали друзьям, знакомым. К тому же у нас праздников и поводов для праздника много, и это пока составляет основную часть моих продаж.

- А как вам удается находить баланс между вашим бизнесом и семьей?

- Честно? Сложно. Я прекрасно понимаю, что если я с головой окунусь в бизнес, то тогда не смогу уделять достаточное время детям. Возможно, именно поэтому форма самозанятости мне подходит в большей степени. По крайней мере, на этот момент. К тому же шоколад летом вообще отдыхает. На этом сказывается и температура окружающей среды, и народу больше хочется кваса и мороженного. Поэтому если простраивать это как бизнес, необходимо искать и другие возможности.

- Вы уже прикидывали эти направления?

- Именно для этого я и получала педагогическое образование. В летнее время собираюсь проводить мастер-классы по работе с шоколадом. К тому же летом я и сама могу учиться чему-то новому, нарабатывать более широкий ассортимент. Ведь когда ты не учишься ничему, ты стоишь на месте. А если стоишь на месте, значит неминуемо откатишься назад.