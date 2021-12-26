В Башкортостане подвели итоги 2021 года в сфере здравоохранения

Итоги здравоохранения Башкортостана в этом году подвели на последнем совещании в формате «Здравчас». Несмотря на пандемию, объемы строительства медучреждений удалось не только сохранить, но и увеличить. Стабилизировать ситуацию не удалось бы без человеческого капитала. Медикам выразили особую благодарность, в том числе тем, кто погиб на переднем краю борьбы с коронавирусом. Руководитель региона обозначил главную задачу на следующий год – снижение смертности.

Радий Хабиров на стройплощадке Центра детской онкологии и гематологии РДКБ. Здесь планируют создать оптимальные условия для маленьких пациентов. Новое здание соединят с РДКБ тёплым переходом. Идет прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Радий Хабиров взял строительство центра под личный контроль.

Глава Башкортостана также посетил хирургический корпус РДКБ. Маршрутизацию пациентов в приёмном отделении выстроили таким образом, чтобы поступивший ребёнок мог как можно скорее получить необходимую помощь. Республиканской санавиацией только в этом году выполнено около 100 вылетов на сложные случаи. Радий Хабиров поручил представить предложения по обновлению оборудования нейрохирургического отделения, которое установлено более 10 лет назад. Глава республики также заглянул в палаты маленьких пациентов, поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки.

Открывая совещание в формате «Здравчас», Радий Хабиров выразил благодарность от всех жителей республики медикам за уверенную борьбу с пандемией коронавируса. Минутой молчания почтили память тех врачей, кто погиб на передовой.

Орденом Салавата Юлаева посмертно награждена председатель Медицинской палаты Башкортостана Дамира Сабирзянова. Радий Хабиров передал награду вдовцу, профессору и политологу Фанилю Файзуллину на совещании в формате «Здравчас». Дамира Сабирзянова долгие годы работала детским хирургом. Ей было всего 69 лет.

 Конечно, медицинский корпус тоже много потерял. У нас несколько десятков врачей погибли на боевом посту. Для каждого из нас это личная потеря. Когда мы начинали «Здравчасы», это была одна из самых принципиальных наших коллег, которая всегда высказывала свое мнение. Мы много дискутировали. В начале нашего пути она была рядом с нами. Это тяжелая потеря.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Искренне благодарю правительство нашей республики, руководство и, естественно, лично вас. Жизнь проходит, и когда начинаешь подводить итоги, я вспомнил еще комсомольскую юность. И выражение: «Сначала отдай долг Родине, потом думай о себе». И моя супруга была именно такой – сначала думала о людях, а потом о себе.

Фаниль Файзуллин, супруг Дамиры Сабирзяновой, профессор, доктор философских наук
Фото №1 - В Башкортостане подвели итоги 2021 года в сфере здравоохранения

 Радий Хабиров подчеркнул, что у Башкортостана уверенный взгляд в будущее. Какими бы ни были вызовы, республика умеет им противостоять. Таких объемов капстроительства в медицине, которые есть сейчас, в Башкортостане еще не было. Республиканская адресная инвестиционная программа на 2021 год предусматривает строительство 17 объектов здравоохранения и проектирование ещё двух. На эти цели направили 4,2 млрд рублей. Модернизируется поликлиническое звено, открываются новые ФАПы. Снижение смертности – это главная задача на следующий год.

Все, что связано с детским здравоохранением, очень нужно, очень важно, очень чувствительно. Сам факт, что дети болеют, – это уже плохо. Мы должны создать качественную медицину для них. Когда такие объекты строятся медленными темпами, это неправильно. Мы выбили деньги, есть федеральное финансирование, поэтому сам буду контролировать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В режиме видеоконференции о работе регионального сосудистого центра на базе больницы Кумертау рассказали специалисты. В этот момент врачи проводили операцию по стентированию поражённого сосуда пациенту с ишемической болезнью сердца. Уже сделано 20 операций.

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Раньше наши пациенты ездили в другие города, сейчас мы можем сделать операции здесь. Уникальность в том, что все наши пациенты находятся в сознании. Мы не даем общих наркозов, у нас только местная анестезия.

Назир Хамматов, заведующий отделением рентгенхиругии ЦРБ г.Кумертау

Также лучших врачей со всей республики наградили государственными знаками отличия. Врачи-терапевты, фельдшеры, фармацевты, эпидемиологи, главные врачи – всего отметили труд 21 медика.

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