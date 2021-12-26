В Башкортостане подвели итоги 2021 года в сфере здравоохранения

Итоги здравоохранения Башкортостана в этом году подвели на последнем совещании в формате «Здравчас». Несмотря на пандемию, объемы строительства медучреждений удалось не только сохранить, но и увеличить. Стабилизировать ситуацию не удалось бы без человеческого капитала. Медикам выразили особую благодарность, в том числе тем, кто погиб на переднем краю борьбы с коронавирусом. Руководитель региона обозначил главную задачу на следующий год – снижение смертности.
Радий Хабиров на стройплощадке Центра детской онкологии и гематологии РДКБ. Здесь планируют создать оптимальные условия для маленьких пациентов. Новое здание соединят с РДКБ тёплым переходом. Идет прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Радий Хабиров взял строительство центра под личный контроль.
Глава Башкортостана также посетил хирургический корпус РДКБ. Маршрутизацию пациентов в приёмном отделении выстроили таким образом, чтобы поступивший ребёнок мог как можно скорее получить необходимую помощь. Республиканской санавиацией только в этом году выполнено около 100 вылетов на сложные случаи. Радий Хабиров поручил представить предложения по обновлению оборудования нейрохирургического отделения, которое установлено более 10 лет назад. Глава республики также заглянул в палаты маленьких пациентов, поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки.
Открывая совещание в формате «Здравчас», Радий Хабиров выразил благодарность от всех жителей республики медикам за уверенную борьбу с пандемией коронавируса. Минутой молчания почтили память тех врачей, кто погиб на передовой.
Орденом Салавата Юлаева посмертно награждена председатель Медицинской палаты Башкортостана Дамира Сабирзянова. Радий Хабиров передал награду вдовцу, профессору и политологу Фанилю Файзуллину на совещании в формате «Здравчас». Дамира Сабирзянова долгие годы работала детским хирургом. Ей было всего 69 лет.
Радий Хабиров подчеркнул, что у Башкортостана уверенный взгляд в будущее. Какими бы ни были вызовы, республика умеет им противостоять. Таких объемов капстроительства в медицине, которые есть сейчас, в Башкортостане еще не было. Республиканская адресная инвестиционная программа на 2021 год предусматривает строительство 17 объектов здравоохранения и проектирование ещё двух. На эти цели направили 4,2 млрд рублей. Модернизируется поликлиническое звено, открываются новые ФАПы. Снижение смертности – это главная задача на следующий год.
В режиме видеоконференции о работе регионального сосудистого центра на базе больницы Кумертау рассказали специалисты. В этот момент врачи проводили операцию по стентированию поражённого сосуда пациенту с ишемической болезнью сердца. Уже сделано 20 операций.
Также лучших врачей со всей республики наградили государственными знаками отличия. Врачи-терапевты, фельдшеры, фармацевты, эпидемиологи, главные врачи – всего отметили труд 21 медика.