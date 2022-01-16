Строительство храмов и ремонт соцобъектов: как работает проект «Атайсал» в Башкирии

Село живёт, пока в нём есть школа, говорят в народе. В Усак-Кичу Бижбулякского района образовательное учреждение удалось сохранить. Оно основано в 1920 году, новое здание построили в конце семидесятых. И с тех пор капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Больше всего обветшала крыша, протекает. Но, как это обычно бывает, денег на ремонт найти не удалось. Помощь пришла от бывшего выпускника. В рамках республиканского проекта «Атайсал» Фаниль Хуснутдинов, ныне заместитель генерального директора крупной компании, выделил полтора миллиона рублей на обновление кровли.