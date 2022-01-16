Строительство храмов и ремонт соцобъектов: как работает проект «Атайсал» в Башкирии

Помощь малой родине. Всё больше уроженцев республики становятся участниками проекта «Атайсал». Суть его заключается в финансировании из личных средств благоустройства сёл и деревень, а также строительство и ремонт социально значимых объектов, проведение массовых мероприятий. Суммы пожертвований разные – от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.
14 января православные традиционно вспоминали архиепископа Василия Великого. Исполняя свое служение, он заботился о строгом соблюдении канонов церкви, помогал бедным и больным людям. Прославился философ-платоник своими глубокими знаниями Священного Писания, трудами на благо церковного мира и единства.
В конце 90-х годов прошлого столетия уроженец села Чуваш-Карамалы Василий Николаев проспонсировал строительство храма Василия Великого. Это стало большим событием в жизни населенного пункта и подарком к 260-летию со дня его основания. С тех пор молитвы в Божьем доме звучат каждый день.
Храм Святителя Василия Великого построили ещё при жизни мецената в 2000 году. Теперь уже его дети продолжают поддерживать жителей родного села. В рамках проекта «Атайсал» дочь Василия Васильевича, живущая в Москве, пожертвовала более 6 миллионов рублей на ремонт церкви и благоустройство прилегающей территории.
Благодаря помощи Елены Николаевой в храме проведены капитальный ремонт фасадной части, лестниц, крыши, водоотводных труб и внутренняя отделка церкви. Установлен бронзовый памятник Святителю Василию Великому. Также заменили оконные блоки церкви на пластиковые, провели электрификацию. Летом планируют озолотить купола. И в благодарность – увековечить память самого Василия Николаева.
Село живёт, пока в нём есть школа, говорят в народе. В Усак-Кичу Бижбулякского района образовательное учреждение удалось сохранить. Оно основано в 1920 году, новое здание построили в конце семидесятых. И с тех пор капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Больше всего обветшала крыша, протекает. Но, как это обычно бывает, денег на ремонт найти не удалось. Помощь пришла от бывшего выпускника. В рамках республиканского проекта «Атайсал» Фаниль Хуснутдинов, ныне заместитель генерального директора крупной компании, выделил полтора миллиона рублей на обновление кровли.
На этом помощь мецената не закончилась. Фаниль Хуснутдинов не первый год поддерживает отличников учёбы, победителей районных и республиканских олимпиад, талантливых спортсменов. Для этого он организовал собственный грант, который назвал именем свой мамы Минсылу Хуснутдиновой.
По инициативе главы республики проект «Атайсал» заработал 1 марта прошлого года, хотя традициям землячества уже много веков. Просто теперь об этом стали более широко рассказывать и показывать. И это ни в коем случае не перекладывание государственных задач на плечи меценатов. Это стремление создать более комфортные условия для огромного количества тех людей, которые и так помогают родному краю.