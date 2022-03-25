В Башкирии народный хор украинской песни «Кобзарь» готовится к 30-летию

Родная мелодия. Народный хор украинской песни «Кобзарь» готовится к 30-летнему юбилею. И хотя до знакового концерта еще полтора месяца, участники коллектива усиленно репетируют. В репертуаре несколько десятков композиций. Причем поют на разных языках. Но все-таки большая часть песен – на украинском языке, который для некоторых стал вторым родным.

Эта задорная и веселая мелодия знакома каждому. Песня «Розпрягайте, хлопці, коні» практически всегда в программе на концертах народного хора украинской песни «Кобзарь». Повторение – мать учения. Поэтому ее, как и другие композиции, оттачивают на репетициях.

Народные украинские песни связывают абсолютно разных по возрасту и профессии людей. На репетиции ходят семьями. Сагит Загидуллин родом из Донецка. Украинский язык выучил раньше татарского. Перебравшись в Уфу, узнал от жены, что есть такой хор «Кобзарь». Теперь супруги поют вместе 25 лет.

– Я встретил ее в летном училище. Она работала заведующая летней столовой. Она ходила в хор украинский. Я обрадовался. Тоже пошел. – Я ходила в украинскую школу, изучала украинский язык, а Сагит Галеевич меня поправляет, если что-то не так. Нравятся украинские песни. Вообще профессионалы говорят, что украинский вокал на втором месте после итальянского. Тамара Серёгина и Сагит Загидуллин, участники народного хора украинской песни «Кобзарь»

Кстати, Сагит Галеевич еще и вышиванку для выступлений сам вышил. В хоре поют люди разных национальностей. А многие украинцы благодаря гастролям хора смогли побывать на исторической родине, объехав половину Украины.

Ненька наша – Украина, а батько наш – Башкортостан. Мы никогда не были обделенными. Я всегда с гордостью говорила: я украинка. И все хорошо воспринимали, слова плохого не слышала. Всегда мы жили дружно в дружной семье. Любовь Гнатюк, участница народного хора украинской песни «Кобзарь»

В Башкортостане у нас 8 коллективов имеют звание «народный». Но хор «Кобзарь» недавно получил и звание народного Украины. Это только два коллектива самодеятельных в России удостоены такого звания. Владимир Дорошенко, почетный председатель Республиканского национально-культурного центра украинцев Башкортостана «Кобзарь»

В арсенале хора – несколько десятков песен. И не только на украинском. Есть башкирские, русские, татарские, чувашские, еврейские. Список композиций постоянно обновляется. В коллективе сейчас около 40 человек. Хотя недавно в хор пришел самый молодой участник Гордей Торопов.

Пришел глухой, немой. А сейчас запел. Начал слышать. – А до этого украинского языка не знал? – Нет, базовые слова. Есть у нас одна композиция, в которой на трубе играю. Гордей Торопов, участник народного хора украинской песни «Кобзарь»

К слову, руководитель хора Людмила Бабушкина – одна из немногих в республике, кто удостоен звания заслуженного работника культуры и Башкортостана, и Украины. Говорит, не хватает, конечно, мужских голосов. И у нее есть свой подход к привлечению новых артистов.

Езжу на такси на работу и всегда даю информацию: «А вы не поете, молодой человек? – Пою. – А украинские песни? – Ой, я так люблю украинские песни!» Всех зову сюда. Хочется пригласить мужчин, ну и всех желающих, кому до души украинская песня и кто просто любит петь. Ждем. Людмила Бабушкина, руководитель народного хора украинской песни «Кобзарь», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан