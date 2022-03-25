В Башкирии народный хор украинской песни «Кобзарь» готовится к 30-летию

Родная мелодия. Народный хор украинской песни «Кобзарь» готовится к 30-летнему юбилею. И хотя до знакового концерта еще полтора месяца, участники коллектива усиленно репетируют. В репертуаре несколько десятков композиций. Причем поют на разных языках. Но все-таки большая часть песен – на украинском языке, который для некоторых стал вторым родным.
Эта задорная и веселая мелодия знакома каждому. Песня «Розпрягайте, хлопці, коні» практически всегда в программе на концертах народного хора украинской песни «Кобзарь». Повторение – мать учения. Поэтому ее, как и другие композиции, оттачивают на репетициях.
Народные украинские песни связывают абсолютно разных по возрасту и профессии людей. На репетиции ходят семьями. Сагит Загидуллин родом из Донецка. Украинский язык выучил раньше татарского. Перебравшись в Уфу, узнал от жены, что есть такой хор «Кобзарь». Теперь супруги поют вместе 25 лет.
Кстати, Сагит Галеевич еще и вышиванку для выступлений сам вышил. В хоре поют люди разных национальностей. А многие украинцы благодаря гастролям хора смогли побывать на исторической родине, объехав половину Украины.
В арсенале хора – несколько десятков песен. И не только на украинском. Есть башкирские, русские, татарские, чувашские, еврейские. Список композиций постоянно обновляется. В коллективе сейчас около 40 человек. Хотя недавно в хор пришел самый молодой участник Гордей Торопов.
К слову, руководитель хора Людмила Бабушкина – одна из немногих в республике, кто удостоен звания заслуженного работника культуры и Башкортостана, и Украины. Говорит, не хватает, конечно, мужских голосов. И у нее есть свой подход к привлечению новых артистов.
В этом году хору предстоит подтвердить звание народного. Но в мае у коллектива более знаковое событие. В этом году «Кобзарь» отмечает 30-летие со дня основания. И на концерте коллектив представит всё богатство и красоту народных песен.