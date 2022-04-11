В Уфе у многодетной семьи отбирают выданный государством сертификат на жильё

Врач, занимающий высокую должность в одном из роддомов Уфы, объявил войну мэрии. Около 10 лет специалист отдал медицине, столько же и простоял в очереди на улучшение жилищных условий. И вот наконец-то Минстрой выделил семье врача сертификат на 1,7 млн рублей для покупки жилья, но администрация решила его отобрать.

Автор этих роликов – заведующий отделением третьего роддома Уфы. На своем ютуб-канале врач показывает внутреннюю кухню для молодых специалистов, а также дает медицинские советы. Однако за последний месяц канал про здоровье превратился в скандальный блог, где оппонентами врача-реаниматолога стали чиновники уфимской администрации.

Трудно поверить, но к подобной ситуации привело участие в госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Почти 10 лет назад, когда у Каримовых появился первенец, их признали нуждающимися. На каждого члена семьи должны были выделить по 12 квадратных метров. Очередь подошла, у Каримовых уже трое дочерей, также имеется ипотека на небольшую квартиру, которая почти погашена. Так как семья еще находится в статусе нуждающихся, Минстрой республики выделил Каримовым сертификат в размере одного миллиона семисот тысяч рублей для первоначального взноса, как и обещали ранее.

Я взял сертификат, открыл счет в Сбербанке, как было положено по инструкции, и пошел договариваться со строительной компанией. Оформил долевое участие, сделка оформлена в Росреестре, 4 млн ушли на эксроу-счет. Ильдар Каримов

Дело оставалось за малым. Ильдар приобрел трехкомнатную квартиру в строящемся доме, надо было лишь погасить действующую ипотеку в размере 200 тысяч рублей и продать имеющуюся двушку, чтобы отдать долг по новой ипотеке. Однако неделю назад Ильдару пришло письмо из мэрии, где говорится, что они готовы погасить ипотеку, но только текущий долг в размере двух сотен тысяч.

Пришел отказ от администрации в связи с тем, что у Ильдара имеется квартира. Но ее площадь не соответствует требованиям на каждого члена семьи, он по-прежнему является нуждающимся в жилье. Игорь Мурзин, адвокат Семьи Каримовых

В администрации Уфы говорят, что Каримовым может быть перечислена только сумма долга по кредиту на приобретенную ранее двушку, это чуть больше двухсот тысяч рублей, а остальные полтора миллиона будут возвращены в бюджет республики.

Администрация руководствует нормами жилищного законодательства и установленным порядком предоставления социальных выплат. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления пресс-службы администрации г. Уфы