В Башкирии запустили почти половину установок по производству асфальтобетонной смеси

26 установок из 58 по производству асфальтобетонной смеси запущены. Дорожники Башкортостана открывают новый строительный сезон. Работники районных ДРСУ во время ямочного ремонта вместо холодного теперь используют горячий асфальт.

Щебень и ПГС, а в качестве вяжущего элемента – битум. Для улучшения свойств асфальтобетонной смеси добавляют еще различные модификаторы. За соблюдением рецептуры следит оператор. На одной такой установке за час можно изготовить 40 тонн горячего асфальта. На выходе с завода его температура должна варьироваться от 140 до 150 градусов.

Не должен быть перегрев, не должно быть ниже этой температуры, при укладке 120 градусов. Это тоже соблюдается, на укладке замеряют тоже температуру. Если слишком горячая, он не катается, холодное – то же самое. Поэтому очень важна температура, конечно. Ольга Зиганшина, инженер-лаборант асфальтобетонного завода

Ольга Зиганшина следит не только за градусом асфальта, но и в целом за его качеством. Из каждой партии отбирается проба, которая потом в лабораторных условиях проходит испытание на прочность, водостойкость и ряд других характеристик. Пока произведенная на асфальтобетонном заводе Кармаскалинского ДРСУ продукция используется для ямочного ремонта.

С начала апреля начали запуск асфальтобетонного завода, запустили завод мы 7 апреля. На сегодняшний день уже выпустили порядка 40 тонн горячей асфальтобетонной смеси. В среднем в год мы выпускаем около 30 тысяч тонн асфальта. Ильгиз Зайнуллин, главный инженер Кармаскалинского ДРСУ

В распоряжении кармаскалинских дорожников две асфальтобетонные установки. Пока работает одна. Вторую запустят, когда увеличатся объемы работ. В обслуживании местного ДРСУ два района: помимо Кармаскалинского еще Архангельский. Общая протяженность всех дорог – порядка 900 километров.

С 5 апреля предприятие «Башкиравтодор» начало запуск своих асфальтобетонных заводов. Всего мы запустили около 26 установок по всей республике – это почти половина. Марсель Байдавлетов, руководитель пресс-службы АО «Башкиравтодор»