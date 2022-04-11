В Башкирии запустили почти половину установок по производству асфальтобетонной смеси

26 установок из 58 по производству асфальтобетонной смеси запущены. Дорожники Башкортостана открывают новый строительный сезон. Работники районных ДРСУ во время ямочного ремонта вместо холодного теперь используют горячий асфальт.
Щебень и ПГС, а в качестве вяжущего элемента – битум. Для улучшения свойств асфальтобетонной смеси добавляют еще различные модификаторы. За соблюдением рецептуры следит оператор. На одной такой установке за час можно изготовить 40 тонн горячего асфальта. На выходе с завода его температура должна варьироваться от 140 до 150 градусов.
Ольга Зиганшина следит не только за градусом асфальта, но и в целом за его качеством. Из каждой партии отбирается проба, которая потом в лабораторных условиях проходит испытание на прочность, водостойкость и ряд других характеристик. Пока произведенная на асфальтобетонном заводе Кармаскалинского ДРСУ продукция используется для ямочного ремонта.
В распоряжении кармаскалинских дорожников две асфальтобетонные установки. Пока работает одна. Вторую запустят, когда увеличатся объемы работ. В обслуживании местного ДРСУ два района: помимо Кармаскалинского еще Архангельский. Общая протяженность всех дорог – порядка 900 километров.
С наступлением благоприятных погодных условий работники районных ДРСУ приступят к более масштабным работам. То есть к общему ремонту и реконструкции дорог. Тогда будут запущены и остальные установки по производству горячего асфальта.