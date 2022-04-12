В Уфе отменили разрешение на разработку земли под сквером

Соблюдение градостроительного законодательства проверила прокуратура столицы. Ведомству удалось добиться отмены разрешения на разработку земли в центре города.

Фото №1 - В Уфе отменили разрешение на разработку земли под сквером

В надзорном ведомстве сообщили, что в соответствии с постановлением мэра получено разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории в Кировском районе столицы, которая ограничивается улицами Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского. По плану здесь должен был быть реализован проект «Парк искусств».

При этом документ не содержал сведений о расположении части территории в рекреационной зоне, установленной генеральным планом города. Предусматривалась возможность планирования объектов строительства в существующем сквере и на территории соседнего квартала, что в дальнейшем могло повлечь нарушение прав его жителей. В этой связи прокурор города внес в адрес главы столичной администрации представление, по итогам рассмотрения которого вышеуказанное постановление отменено.

Пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан

Ранее по протесту прокуратуры администрация отменила проект планировки территории, предусматривающий строительство трёх многоквартирных жилых домов от 20 до 30 этажей возле парка им. И. Якутова.

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