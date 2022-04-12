В Уфе отменили разрешение на разработку земли под сквером

При этом документ не содержал сведений о расположении части территории в рекреационной зоне, установленной генеральным планом города. Предусматривалась возможность планирования объектов строительства в существующем сквере и на территории соседнего квартала, что в дальнейшем могло повлечь нарушение прав его жителей. В этой связи прокурор города внес в адрес главы столичной администрации представление, по итогам рассмотрения которого вышеуказанное постановление отменено.

Пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан