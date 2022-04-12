В Уфе отменили разрешение на разработку земли под сквером

Соблюдение градостроительного законодательства проверила прокуратура столицы. Ведомству удалось добиться отмены разрешения на разработку земли в центре города.
В надзорном ведомстве сообщили, что в соответствии с постановлением мэра получено разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории в Кировском районе столицы, которая ограничивается улицами Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского. По плану здесь должен был быть реализован проект «Парк искусств».
Ранее по протесту прокуратуры администрация отменила проект планировки территории, предусматривающий строительство трёх многоквартирных жилых домов от 20 до 30 этажей возле парка им. И. Якутова.