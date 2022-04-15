Жителям Башкирии объяснили, как приватизировать участки около водоемов по новому закону

Дома у воды по новым правилам. В России вступил в силу закон, позволяющий приватизировать земли, находящиеся во втором поясе зон санитарной охраны рек, озер, прудов и водохранилищ. Раньше такие участки можно было лишь сдавать в аренду, теперь же появилась возможность перевести их из государственной или муниципальной собственности в частную. Как изменения отразятся на жизни граждан и экологии?
30 лет без возможности продать, подарить или передать в наследство свой участок. Чтобы жить здесь, Мельниковы были вынуждены платить за землю под собственным домом. Необходимость отменить ограничения на оборот земель во втором поясе санитарных зон назрела уже давно. Закон, разрешающий приватизацию земель около водоемов, подписал в этом году Президент России Владимир Путин. В первую очередь закон направлен на то, чтобы собственники уже построенных зданий и сооружений могли получить под ними землю в собственность.
Речь идет только об освоенных территориях, которые расположены в десятках и сотнях метров от береговой линии, в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения. На предоставление земельных участков в границах береговой полосы в собственность по-прежнему установлен прямой запрет. При этом начать строительство во втором поясе охранной зоны просто так тоже не получится.
При этом закон не подразумевает ослабление санитарного режима. Ограничения, установленные правилами, по-прежнему должны соблюдаться. На землях второй санитарной зоны также нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, животноводческие и птицеводческие предприятия, а также любые другие объекты, которые несут в себе риски микробного загрязнения подземных вод.
После того, как земли во втором поясе санитарных зон перейдут в собственность, они перестанут быть заброшенными, а у их владельцев появятся не только права, но и обязанности. Как минимум содержать участок в порядке. После приватизации собственники таких участков будут обязаны выполнять и ряд санитарных требований, в том числе оборудовать канализацию, обустроить водонепроницаемые выгребы и организовать отвод поверхностного стока. А в случае нарушения всех этих правил собственнику будет штраф, для физических лиц он достигает 10 тысяч рублей. Кроме того, деньги за выкуп участков и налоги за деятельность на них будут пополнять бюджеты республики, причем речь идет о весьма немалых суммах.