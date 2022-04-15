Жителям Башкирии объяснили, как приватизировать участки около водоемов по новому закону

Дома у воды по новым правилам. В России вступил в силу закон, позволяющий приватизировать земли, находящиеся во втором поясе зон санитарной охраны рек, озер, прудов и водохранилищ. Раньше такие участки можно было лишь сдавать в аренду, теперь же появилась возможность перевести их из государственной или муниципальной собственности в частную. Как изменения отразятся на жизни граждан и экологии?

30 лет без возможности продать, подарить или передать в наследство свой участок. Чтобы жить здесь, Мельниковы были вынуждены платить за землю под собственным домом. Необходимость отменить ограничения на оборот земель во втором поясе санитарных зон назрела уже давно. Закон, разрешающий приватизацию земель около водоемов, подписал в этом году Президент России Владимир Путин. В первую очередь закон направлен на то, чтобы собственники уже построенных зданий и сооружений могли получить под ними землю в собственность.

Процесс приватизации достаточно несложный. Необходимо предоставить пакет документов: это копия паспорта гражданина, копия правоустанавливающего документа на жилой дом, к примеру, а также либо кадастровый паспорт, либо выписка из ЕГРН на земельный участок, то есть указание на кадастровый номер. Этих документов будет вполне достаточно, чтобы оформить участок в собственность. Кристина Романова, юрист

Речь идет только об освоенных территориях, которые расположены в десятках и сотнях метров от береговой линии, в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения. На предоставление земельных участков в границах береговой полосы в собственность по-прежнему установлен прямой запрет. При этом начать строительство во втором поясе охранной зоны просто так тоже не получится.

Очень много непонимания у людей, потому что им кажется, что вот сейчас разрешили, а значит, там вырастет большое количество многоэтажек. Нет. Этот закон даёт возможность узаконить земельный участок тем, кто не мог ранее узаконить. Но не даёт возможности для беспорядочного строительства. Потому что требования и регламенты, которые существовали, они как были, так и действуют. Поэтому этот закон никак не связан с юридическими лицами и со строительством многоэтажной жилой застройки. Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

При этом закон не подразумевает ослабление санитарного режима. Ограничения, установленные правилами, по-прежнему должны соблюдаться. На землях второй санитарной зоны также нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, животноводческие и птицеводческие предприятия, а также любые другие объекты, которые несут в себе риски микробного загрязнения подземных вод.