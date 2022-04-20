ДОСААФ Башкирии отметил 95-летие

За годы существования ДОСААФ подготовила миллионы технических специалистов, спортсменов, водителей, лётчиков, моряков, стрелков и военных. В этом году добровольное общество содействия флоту и армии готовит к призыву на военную службу почти 900 человек с водительскими правами, полученными в ДОСААФ.