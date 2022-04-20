ДОСААФ Башкирии отметил 95-летие

В Башкирии Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России отметило свой юбилей – 95 лет с момента основания. В честь праздника в Уфе подготовили выставку, концертную программу и торжественно вынесли знамя. Ветераны, преподаватели и мастера производственного обучения получили почетные грамоты организации.
За годы существования ДОСААФ подготовила миллионы технических специалистов, спортсменов, водителей, лётчиков, моряков, стрелков и военных. В этом году добровольное общество содействия флоту и армии готовит к призыву на военную службу почти 900 человек с водительскими правами, полученными в ДОСААФ.