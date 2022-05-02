К марафону «Земля Памяти» присоединяются новые города и районы Башкирии

Эстафету подхватили и в Сибае. Там акция прошла у вечного огня. На мероприятии присутствовали ветераны тыла, члены боевого братства, кадетские классы и учащиеся школ города. Символическую каску с землей организаторы торжественно передадут республиканским представителям на мероприятии в Баймаке.