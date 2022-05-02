К марафону «Земля Памяти» присоединяются новые города и районы Башкирии

Так, в Кугарчинском районе торжественное мероприятие состоялось в селе Мраково. Собрать в солдатскую каску горсть земли доверили участнику боевых действий в Афганистане Сагадату Баймурзину и юнармейцам.
Напомним, что в последующем гильзу с почвой заложат в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову в Уфе. Церемонию провели в праздничной обстановке с участие местного оркестра.
Эстафету подхватили и в Сибае. Там акция прошла у вечного огня. На мероприятии присутствовали ветераны тыла, члены боевого братства, кадетские классы и учащиеся школ города. Символическую каску с землей организаторы торжественно передадут республиканским представителям на мероприятии в Баймаке.
Добавим, что землю для основания будущего памятника легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии собирают с территорий мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны. Завершится марафон 9 мая на Советской площади в Уфе.