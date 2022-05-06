Труженица тыла из Башкирии отпраздновала 105-летие

Она застала Октябрьскую революцию, трудилась в тылу в годы Великой Отечественной войны, а через три дня планирует отпраздновать 77-ю годовщину со Дня Победы. Жительницу села Нурлино Уфимского района Шагиду Кабирову сегодня поздравили с предстоящим праздником и прошедшим днем рождения. 2 мая ей исполнилось 105 лет.
Слова восхищения и благодарности за мирное небо над головой. Пока отважные сыны Отчизны защищали Родину на полях сражений, такие, как Шагида Кабирова, ковали Победу в тылу.
Почетная грамота от администрации района и поздравительное письмо от Президента страны. Шагида Кабирова не сдерживает слёз радости и не перестает благодарить за оказанное внимание. Хотя все слова восхищения должны быть адресованы только ей, говорит глава местного сельсовета.
В 41-м, когда муж ушел на фронт, Шагида Кабирова осталась одна с тремя детьми на руках. Работала и на ферме, и в поле, позже научилась водить трактор. Ночами вязали теплые носки для фронтовиков. Именно в любви к труду кроется секрет долголетия, говорит дочь труженицы тыла.
А еще близкие говорят, что секрет долголетия бабушки в том, что она умеет по-настоящему любить. Сама Шагида Кабирова верит, что ее оберегает Всевышний. Шагида Нурияздановна вырастила девятерых детей. А количество внуков, правнуков и праправнуков перевалило уже за 70.