Труженица тыла из Башкирии отпраздновала 105-летие

Она застала Октябрьскую революцию, трудилась в тылу в годы Великой Отечественной войны, а через три дня планирует отпраздновать 77-ю годовщину со Дня Победы. Жительницу села Нурлино Уфимского района Шагиду Кабирову сегодня поздравили с предстоящим праздником и прошедшим днем рождения. 2 мая ей исполнилось 105 лет.

Слова восхищения и благодарности за мирное небо над головой. Пока отважные сыны Отчизны защищали Родину на полях сражений, такие, как Шагида Кабирова, ковали Победу в тылу.

Спасибо, мои хорошие, что не забываете меня. Мне же уже больше 100 лет. В молодости, конечно, работала без устали в колхозе. После, когда муж умер, одна хозяйство тянула. Шагида Кабирова, труженица тыла

Почетная грамота от администрации района и поздравительное письмо от Президента страны. Шагида Кабирова не сдерживает слёз радости и не перестает благодарить за оказанное внимание. Хотя все слова восхищения должны быть адресованы только ей, говорит глава местного сельсовета.

Это очень почетно и приятно, мы каждый год приезжаем к ней, у нее день рождение 2 мая. Мы сразу поздравляем с днем рождения и с наступающим Днем Победы. Антон Черепанов, глава администрации Николаевского сельсовета Уфимского района

В 41-м, когда муж ушел на фронт, Шагида Кабирова осталась одна с тремя детьми на руках. Работала и на ферме, и в поле, позже научилась водить трактор. Ночами вязали теплые носки для фронтовиков. Именно в любви к труду кроется секрет долголетия, говорит дочь труженицы тыла.

Мне самой уже 82 будет, а маме 105. Вот так хорошо живем. А все дело в труде. Тот, кто работает, то и живет долго. Вот мама моя работу любит, и я такая же. Наиля Гарипова, дочь Шагиды Кабировой