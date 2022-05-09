Жители Башкирии своими силами открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны

Жители нескольких сел Шаранского района своими силами открыли мемориальный памятник погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, а также солдатам, вернувшимся с победой. На открытие стелы приехали родственники ветеранов со всех уголков России.
Перед открытием мемориальной стелы по селу Базгиево прошел «Бессмертный полк» победителей. В этот день Шаранский район стал точкой притяжения для гостей из городов республики и даже соседних регионов.
На создание этого мемориала ушли несколько месяцев кропотливой работы: бессонные ночи в поисках архивных данных о воинах из нескольких деревень. Не только о павших героях на полях сражений, но и тех, кто вернулся с победой.
Сельчане самостоятельно собрали нужную сумму на возведение стелы. Инициатором идеи выступила наша коллега, специальный корреспондент БСТ из Шаранского района Альфина Андреева.
Финальная стадия возведения началась в конце зимы, на работу по установки стелы ушел почти месяц. Основная часть строительства легла на плечи уроженца и жителя Базгиево Бориса Афанасьева.
На комплексе увековечены имена 431 жителя сел Базгиево, Ново-Тамьяново, Алмашево и Новомихайловка, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и вернувшихся домой с победой.