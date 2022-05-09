Жители Башкирии своими силами открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны

Жители нескольких сел Шаранского района своими силами открыли мемориальный памятник погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, а также солдатам, вернувшимся с победой. На открытие стелы приехали родственники ветеранов со всех уголков России.

Перед открытием мемориальной стелы по селу Базгиево прошел «Бессмертный полк» победителей. В этот день Шаранский район стал точкой притяжения для гостей из городов республики и даже соседних регионов.

На создание этого мемориала ушли несколько месяцев кропотливой работы: бессонные ночи в поисках архивных данных о воинах из нескольких деревень. Не только о павших героях на полях сражений, но и тех, кто вернулся с победой.

Сами из Туймазов, здесь жили бабушка и дедушка. Их отцы воевали, здесь увековечены их имена. Семья Салимгареевых

Родители отсюда, сам я родился в Уфе. А дед, прадед – все здесь. Александр Иванов

Сельчане самостоятельно собрали нужную сумму на возведение стелы. Инициатором идеи выступила наша коллега, специальный корреспондент БСТ из Шаранского района Альфина Андреева.

Идея пришла, когда мы осенью увидели, что был неполный список был. Сельсовет сделал обелиск, на котором были фамилии с инициалами тех, кто не вернулся с войны. Мы решили увековечить имена наших отцов. Решили добавить имена тех, кто не вернулся и воинов-интернационалистов. Альфина Андреева, журналист

Финальная стадия возведения началась в конце зимы, на работу по установки стелы ушел почти месяц. Основная часть строительства легла на плечи уроженца и жителя Базгиево Бориса Афанасьева.

Мы с Альфиной купили материал на средства, которые собрали в Октябрьском, остальное я уже сам. Также помогли сельские активисты. Борис Афанасьев, житель с. Базгиево