В Башкирии в рамках проекта «Трезвое село» прошел праздник баянистов

Мы на сходе граждан решили и вели разговоры сделать село трезвым. Если люди перестали ходить к ней, после этого она перестала торговать. Потому что если не покупают, что она будет делать с этой водкой.

Сабирьян Давлетшин, староста с. Ябалаклы