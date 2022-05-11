В Башкирии в рамках проекта «Трезвое село» прошел праздник баянистов

«Играй гармонь в селе моём». В Чишминском районе в рамках конкурса «Трезвое село» состоялся праздник баянистов. Мероприятие предоставило возможность проявить себя начинающим гармонистам и заодно привить интерес подрастающего поколения к музыкальному инструментальному творчеству.
Все прошло в селе Ябалаклы, жители которого, набрав наибольшее количество баллов, вышли в прошлом году на республиканский этап конкурса «Трезвое село». У себя в деревне местные жители теперь пропагандируют здоровый образ жизни. Общими усилиями они побороли точки продажи суррогатного алкоголя, горячительные напитки не продаются и в магазине.