В Башкирии в рамках проекта «Трезвое село» прошел праздник баянистов

«Играй гармонь в селе моём». В Чишминском районе в рамках конкурса «Трезвое село» состоялся праздник баянистов. Мероприятие предоставило возможность проявить себя начинающим гармонистам и заодно привить интерес подрастающего поколения к музыкальному инструментальному творчеству.

 Все прошло в селе Ябалаклы, жители которого, набрав наибольшее количество баллов, вышли в прошлом году  на республиканский этап конкурса «Трезвое село». У себя в деревне местные жители теперь пропагандируют здоровый образ жизни. Общими усилиями они побороли точки продажи суррогатного алкоголя, горячительные напитки не продаются и в магазине.

Мы на сходе граждан решили и вели разговоры сделать село трезвым. Если люди перестали ходить к ней, после этого она перестала торговать. Потому что если не покупают, что она будет делать с этой водкой.

Сабирьян Давлетшин, староста с. Ябалаклы
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