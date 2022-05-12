Дети – в школу, взрослые – на работу: как жители Донбасса осваиваются в Башкирии

Возвращение к мирной жизни. Дети переселенцев из Донбасса снова сели за парты, а взрослым предложили работу. Первая выездная ярмарка вакансий состоялась в санатории «Связист» под Уфой. Там временно размещены 211 человек, в том числе 56 детей.

Глядя на беззаботного полуторагодовалого Богдана и не подумаешь, что ещё месяц назад он с семьей прятался от обстрелов в подвале. К мирной жизни мальчик привык быстро.

Солдаты Донецкой Народной Республики, очень благодарна им, что они меня вывезли с детьми из самого Мариуполя, с точки возле «Азовстали». Татьяна Корягина, жительница г. Мариуполя

А вот всё, что осталось от дома Елены Бобрулько. Её многоэтажка тоже пострадала. Прятались с семьей в подвале школы. В минуты затишья повторяли с дочкой-шестиклассницей учебную программу. Впервые за долгое время дети снова сели за парты, пусть и в столовой санатория.

Нужно это хотя бы по той простой причине, что мы учились на украинском языке. И для них термины по географии или математике непонятны. Да, дома мы разговаривали на русском, но в школе это были украинские термины. Елена Бобрулько, жительница г. Мариуполя

Чуть-чуть, конечно, нужно было повторить, что мы там ещё в школе начали, но я не понимала. А так нормально, уроки нужны. Алина Бобрулько, жительница г. Мариуполя

Учителя 34-й уфимской школы приезжают сюда посменно, согласно расписанию. На начальном этапе проводят 2 урока по 30 минут, чтобы дети могли влиться в процесс постепенно.

Я бы не сказала, что сильное упущение есть в области знаний. Чем можем, мы поможем, подкорректируем знания, позанимаемся. И я думаю, что всё у нас получится. Евгения Беляева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №34

Взрослые тем временем заняты оформлением документов – не хотят сидеть без дела. Все необходимые процедуры проводятся здесь же, в санатории. Среди переселенцев – специалисты разного профиля.

Жил и работал в Мариуполе на предприятии «Азовсталь». Был инженером по охране труда. Сейчас передаем документы по оформлению российского гражданства. Планирую в дальнейшем работать здесь по специальности, но или дальше по России поехать посмотреть. Андрей Козлов, житель г. Мариуполя

Жителям ЛНР и ДНР оказывается медицинская, психологическая, юридическая помощь. Организовано горячее питание. На условия проживания не жалуются. Каждой семье выделена отдельная комната, удобства, кухня в доме. Даже отопление ещё работает. Но чего-то всё равно не хватает. Работы, говорят переселенцы. И этот вопрос решается. В первой выездной ярмарке вакансий приняли участие 8 работодателей. Предложения разные: от пекаря до токаря. И чтобы люди смогли устроиться на работу официально – у большинства ещё украинские паспорта – соцзащита взаимодействует с миграционной службой для предоставления статуса «временное убежище».

Данный статус будет позволять гражданам из ЛНР и ДНР заключать трудовой договор с работодателем на территории Республики Башкортостан. Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

10-летнему Матвею не хватает любимого телефона, но появилось больше времени на прогулки. Домой детей не загнать. У них появился второй шанс на беззаботное детство под мирным небом и время, чтобы наверстать упущенное.