Дети – в школу, взрослые – на работу: как жители Донбасса осваиваются в Башкирии

Возвращение к мирной жизни. Дети переселенцев из Донбасса снова сели за парты, а взрослым предложили работу. Первая выездная ярмарка вакансий состоялась в санатории «Связист» под Уфой. Там временно размещены 211 человек, в том числе 56 детей.
Глядя на беззаботного полуторагодовалого Богдана и не подумаешь, что ещё месяц назад он с семьей прятался от обстрелов в подвале. К мирной жизни мальчик привык быстро.
А вот всё, что осталось от дома Елены Бобрулько. Её многоэтажка тоже пострадала. Прятались с семьей в подвале школы. В минуты затишья повторяли с дочкой-шестиклассницей учебную программу. Впервые за долгое время дети снова сели за парты, пусть и в столовой санатория.
Учителя 34-й уфимской школы приезжают сюда посменно, согласно расписанию. На начальном этапе проводят 2 урока по 30 минут, чтобы дети могли влиться в процесс постепенно.
Взрослые тем временем заняты оформлением документов – не хотят сидеть без дела. Все необходимые процедуры проводятся здесь же, в санатории. Среди переселенцев – специалисты разного профиля.
Жителям ЛНР и ДНР оказывается медицинская, психологическая, юридическая помощь. Организовано горячее питание. На условия проживания не жалуются. Каждой семье выделена отдельная комната, удобства, кухня в доме. Даже отопление ещё работает. Но чего-то всё равно не хватает. Работы, говорят переселенцы. И этот вопрос решается. В первой выездной ярмарке вакансий приняли участие 8 работодателей. Предложения разные: от пекаря до токаря. И чтобы люди смогли устроиться на работу официально – у большинства ещё украинские паспорта – соцзащита взаимодействует с миграционной службой для предоставления статуса «временное убежище».
10-летнему Матвею не хватает любимого телефона, но появилось больше времени на прогулки. Домой детей не загнать. У них появился второй шанс на беззаботное детство под мирным небом и время, чтобы наверстать упущенное.
Большинство беженцев не планирует возвращаться обратно. Просто некуда, дома у многих разрушены. Говорят, повезло, что остались живы. Хотят остаться в России, получить паспорт, устроится на работу. Детей определить в школы и детские сады. Малыши уже забывают ужасы регулярных обстрелов. И ради них взрослые готовы начать жизнь с чистого листа.