В Башкирии начал курсировать пункт мобильной ветеринарной помощи

«Поезд здоровья» для четвероногих. В Благовещенском районе начал курсировать пункт мобильной ветеринарной помощи. Специалисты выезжают в деревни и сёла для осмотра и лечения животных. Главной же задачей является чипирование и стерилизация питомцев.

В ход шли и уговоры, и ласка, и удержание силой. Четвероногих любителей вольной жизни не так легко заставить прождать очередь к ветврачу даже на руках своих владельцев. Питомцы так и норовят отправиться домой. К посещениям клиник не привыкшие, а может, кошачья интуиция подсказывает, какую процедуру готовят врачи.

Кабинет ветврача на колёсах останавливается обычно в центральном селе сельсовета. Жителей деревень заранее предупреждают о приезде специалистов. Акция удобна не только местным, но и дачникам. Городских питомцев здесь можно вычислить по модным стрижкам.

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В полевых условиях ветврачам приходится рассчитывать только на свои силы. За два года работы выездного веткабинета они не раз спасали жизни четвероногих. И кажется настоящим чудом, что в нужный момент они оказывались рядом.

Маленький щенок упал в кашу для поросят, обварился. Оказали помощь, в том числе психологическую хозяева, потому что они пенсионеры, очень расстроились.

Ольга Выдрина, ветеринарный врач

Со щенком, кстати, всё в порядке, уже немного подрос. А владельцы до сих пор поддерживают связь с ветеринарами. Большинство процедур либо бесплатны, либо оплачивать приходится только медикаменты.

Льготная стерилизация в два раза дешевле, бесплатная вакцинация от бешенства и льготное чипирование около 100 рублей. Оказываем первую помощь при ранах, есть своя выездная скорая помощь.

Ильшат Гиниатуллин, начальник Благовещенской райгорветстанции Республики Башкортостан
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Инициатором мобильной ветеринарной помощи в прошлом году стал Благовещенский район. Теперь к акции присоединяются и другие муниципалитеты. Задачи две – сократить количество безнадзорных животных и увеличить число ответственных хозяев.

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