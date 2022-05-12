В Башкирии начал курсировать пункт мобильной ветеринарной помощи

«Поезд здоровья» для четвероногих. В Благовещенском районе начал курсировать пункт мобильной ветеринарной помощи. Специалисты выезжают в деревни и сёла для осмотра и лечения животных. Главной же задачей является чипирование и стерилизация питомцев.
В ход шли и уговоры, и ласка, и удержание силой. Четвероногих любителей вольной жизни не так легко заставить прождать очередь к ветврачу даже на руках своих владельцев. Питомцы так и норовят отправиться домой. К посещениям клиник не привыкшие, а может, кошачья интуиция подсказывает, какую процедуру готовят врачи.
Кабинет ветврача на колёсах останавливается обычно в центральном селе сельсовета. Жителей деревень заранее предупреждают о приезде специалистов. Акция удобна не только местным, но и дачникам. Городских питомцев здесь можно вычислить по модным стрижкам.
В полевых условиях ветврачам приходится рассчитывать только на свои силы. За два года работы выездного веткабинета они не раз спасали жизни четвероногих. И кажется настоящим чудом, что в нужный момент они оказывались рядом.
Со щенком, кстати, всё в порядке, уже немного подрос. А владельцы до сих пор поддерживают связь с ветеринарами. Большинство процедур либо бесплатны, либо оплачивать приходится только медикаменты.
Инициатором мобильной ветеринарной помощи в прошлом году стал Благовещенский район. Теперь к акции присоединяются и другие муниципалитеты. Задачи две – сократить количество безнадзорных животных и увеличить число ответственных хозяев.