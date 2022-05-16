В Башкирии ежемесячные выплаты получат 45 000 детей от 8 до 17 лет

В Башкирии отделение Пенсионного фонда одобрило первым родителям 45 тысяч детей от 8 до 17 лет ежемесячные выплаты. Соответствующий указ утвердил Президент России 31 марта 2022 года.
Стандартный срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Для заявлений, поступивших в ПФР 1 мая, он истекает 19 мая. В отдельных случаях максимальный срок рассмотрения составит 30 рабочих дней.
Напомним, выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания (11 009 рублей), родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
В случае назначения пособия размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей.
Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца — апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода — апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь, уточнил управляющий Отделением ПФР по Башкирии Фоат Хантимеров.
Получить информацию по вопросам назначения пособия можно на сайте ПФР в специальном разделе «Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом», по телефону регионального контакт-центра ОПФР по РБ: 8 800 600 02 21, либо по телефону единого контакт-центра: 8 800 600 00 00.