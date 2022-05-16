В Башкирии ежемесячные выплаты получат 45 000 детей от 8 до 17 лет

Если заявителю отказано в выплате пособия, то уведомление с объяснением причины отказа направляется в течение одного рабочего дня в личный кабинет на портале госуслуг. При положительном решении денежные средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

пресс-служба ОПФР по РБ