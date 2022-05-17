В Башкирии утвердили даты проведения Сабантуев. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Документ утвердил глава региона.
Муниципалитеты обязаны организовать праздничные мероприятия, предоставить график проведения Сабантуев, учитывая правила безопасности из-за коронавируса. В дни проведения праздников будет запрещена продажа алкогольной продукции.
График Сабантуев:
25 мая – Зилаирский район;
3 июня – Сибай;
4 июня – Архангельский район, Альшеевский район, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Бижбулякский, Гафурийский, Давлекановский, Дюртюлинский, Калтасинский, Кармаскалинский, Мелеузовский, Миякинский, Федоровский районы;
11 июня – Абзелиловский, Аскинский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Иглинский, Илишевский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Янаульский районы;
12 июня – Дуванский;
18 июня – Межгорье, Белебеевский, Буздякский, Бураевский, Ишимбайский, Караидельский, Стерлитамаский, Шаранский районы.