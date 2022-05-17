Мэр Уфы вошел в ТОП-5 рейтинга руководителей столиц регионов ПФО

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев вошел в ТОП-5 медиарейтинга руководителей столиц регионов ПФО за апрель. Сити-менеджер расположился на четвертой строчке.

Фото №1 - Мэр Уфы вошел в ТОП-5 рейтинга руководителей столиц регионов ПФО

В мэрии Уфы рассказали, что в апреле о Ратмире Мавлиеве опубликовали в СМИ 9 477 сообщений. В рейтинг "Медиалогии" были включены 28 глав администрации и мэров столиц ПФО.

Исследование построено на базе 77 тысяч источников, включая интернет-СМИ, информагентства, журналы, газеты, радио и ТВ.

Напомним, в феврале Ратмир Мавлиев занял второе место в рейтинге.

Фото: Страница Ратмира Мавлиева.

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