Мэр Уфы вошел в ТОП-5 рейтинга руководителей столиц регионов ПФО

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев вошел в ТОП-5 медиарейтинга руководителей столиц регионов ПФО за апрель. Сити-менеджер расположился на четвертой строчке.

В мэрии Уфы рассказали, что в апреле о Ратмире Мавлиеве опубликовали в СМИ 9 477 сообщений. В рейтинг "Медиалогии" были включены 28 глав администрации и мэров столиц ПФО.