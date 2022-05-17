Приставы Башкирии реализовали права детей-сирот на жильё

Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственную помощь и поддержку, в том числе на предоставление жилья при его отсутствии, регламентированы законом. Такие исполнительные производства являются социально-значимыми, в рамках них судебные приставы осуществляют постоянный контроль, применяют меры принудительного характера. В случае неисполнения судебного решения в установленный срок, выносятся постановления о взыскании исполнительского сбора, возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Принимаемые меры позволяют гражданам из социально незащищенной категории заселиться в благоустроенное жилье.