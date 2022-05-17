Приставы Башкирии реализовали права детей-сирот на жильё

171 ребенок из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под контролем судебных приставов Республики Башкортостан обеспечены в 2022 году благоустроенным жильем.
Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственную помощь и поддержку, в том числе на предоставление жилья при его отсутствии, регламентированы законом. Такие исполнительные производства являются социально-значимыми, в рамках них судебные приставы осуществляют постоянный контроль, применяют меры принудительного характера. В случае неисполнения судебного решения в установленный срок, выносятся постановления о взыскании исполнительского сбора, возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.17.15 КоАП РФ. Принимаемые меры позволяют гражданам из социально незащищенной категории заселиться в благоустроенное жилье.
Всего, с начала года должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан защитили право на получение жилья 171 гражданина из числа дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из них 139 детей-сирот.