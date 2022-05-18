В России проезд в электричках для детей до 7 лет будет бесплатным

В России депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в федеральный закон об организации проезда железнодорожного транспорта.
Для детей до 7 лет могут сделать бесплатный проезд. Такая мера может стать поддержкой для семей с детьми.
Фактически решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов. Сейчас только в 48 субъектах федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет. Им предоставляется скидка от 50% до 75% от действующего тарифа.
В Башкортостане постановлением регионального правительства установлена скидка 75% со стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до 7 лет c 1 января по 31 декабря текущего года. 50% скидку на стоимость проезда в электричках в периоды с 1 января по 15 июня с 1 сентября по 31 декабря получают школьники и студенты. Дети до 5 лет пользуются бесплатным проездом.