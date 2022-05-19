В Башкирии с 1 июня откроются 137 официальных пляжей

В этом месяце три человека погибли на воде, несмотря на то, что купальный сезон еще не открыт. В правительстве Башкортостана провели совещание с участием руководителей министерств, ведомств и глав районов.

Для обеспечения безопасности Ирек Сагитов поручил главам муниципалитетов обеспечить своевременное открытие пляжей, функционировавших в прошлом году и открыть дополнительные места для купания. Известно, что с 1 июня в республике начнут функционировать 137 пляжей. Кроме того, вице-премьер отметил необходимость усиления работы по информированию населения о соблюдении правил поведения на воде и поручил провести профилактические беседы в школах.

Я бы хотел обратить внимание родителей, чтобы не оставляли без присмотра детей. И одна из проблем – употребление спиртных напитков. Больше 80% утонивших – те, кто употреблял алкоголь.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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