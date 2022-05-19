В Башкирии с 1 июня откроются 137 официальных пляжей

Для обеспечения безопасности Ирек Сагитов поручил главам муниципалитетов обеспечить своевременное открытие пляжей, функционировавших в прошлом году и открыть дополнительные места для купания. Известно, что с 1 июня в республике начнут функционировать 137 пляжей. Кроме того, вице-премьер отметил необходимость усиления работы по информированию населения о соблюдении правил поведения на воде и поручил провести профилактические беседы в школах.