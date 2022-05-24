Первые призывники из Башкирии отправились к местам прохождения военной службы

От Москвы до Владивостока. Эшелоны с первыми призывниками из Башкортостана отправились к местам дислокации воинских частей. Новобранцы из нашей республики пополнят ряды всех родов войск, в том числе и военно-космических сил.
Вместо солдатской каши – полноценное трехразовое питание. Салат, первое, второе. И даже компот. Голодным из республиканского призывного пункта никто не уедет.
Те, кто только прибыл на сборный пункт, обязательно проходят термометрию и сдают экспресс-тест на коронавирус. В передвижном ФАПе результаты анализов становятся известны уже через 15-20 минут. Пропускная способность в сутки – 400 призывников.
Тожественный митинг на плацу сборного пункта традиционно открывает военный оркестр. Звучат государственные гимны Республики Башкортостан и Российской Федерации. С напутствием к новобранцам обратились представители духовенства и ветераны боевых действий.
Весенняя призывная компания проходит в традиционном формате. Вопреки ожиданиям некоторых западных стран всеобщая мобилизация в России не объявлялась. Все срочники будут проходить службы на территории Российской Федерации. Всего за время весеннего призыва Башкортостан направит в воинские части страны порядка 5000 новобранцев