Первые призывники из Башкирии отправились к местам прохождения военной службы

От Москвы до Владивостока. Эшелоны с первыми призывниками из Башкортостана отправились к местам дислокации воинских частей. Новобранцы из нашей республики пополнят ряды всех родов войск, в том числе и военно-космических сил.

Вместо солдатской каши – полноценное трехразовое питание. Салат, первое, второе. И даже компот. Голодным из республиканского призывного пункта никто не уедет.

Порции у нас полновесные, у нас есть норма. По ней мы кормим. Не жалуются. Я слежу, анкетирую, спрашиваю. Мы должны своих солдат кормить, они же наши дети.

Гульназ Сорокина, заведующая столовой

Очень сытно, голодными не остаемся, три раза кормят. Блюда горячие.

Ильдар Ибрагимов, призывник
Фото №1 - Первые призывники из Башкирии отправились к местам прохождения военной службы

Те, кто только прибыл на сборный пункт, обязательно проходят термометрию и сдают экспресс-тест на коронавирус. В передвижном ФАПе результаты анализов становятся известны уже через 15-20 минут. Пропускная способность в сутки – 400 призывников.

Различные методы. Взятие крови из пальца для определения антител. И методом взятия мазков из носоглотки и ротоглотки. Эти анализы мы здесь проводим.

Арсланбек Муталибов, начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Башкортостан

Впечатления отличные. Попал в воздушно-космические силы. Отправка у нас завтра уже будет на Дальний Восток. Мне всё нравится, всё отлично.

Фидан Аллаяров, призывник

Тожественный митинг на плацу сборного пункта традиционно открывает военный оркестр. Звучат государственные гимны Республики Башкортостан и Российской Федерации. С напутствием к новобранцам обратились представители духовенства и ветераны боевых действий.

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У ребят настроение отличное, я с ними пообщался. Они отправляются на службу в мотострелковые и военно-космические силы, в города Волгоград, Москва и Владивосток. 

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Весенняя призывная компания проходит в традиционном формате. Вопреки ожиданиям некоторых западных стран всеобщая мобилизация в России не объявлялась. Все срочники будут проходить службы на территории Российской Федерации. Всего за время весеннего призыва Башкортостан направит в воинские части страны порядка 5000 новобранцев

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