Первые призывники из Башкирии отправились к местам прохождения военной службы

От Москвы до Владивостока. Эшелоны с первыми призывниками из Башкортостана отправились к местам дислокации воинских частей. Новобранцы из нашей республики пополнят ряды всех родов войск, в том числе и военно-космических сил.

Вместо солдатской каши – полноценное трехразовое питание. Салат, первое, второе. И даже компот. Голодным из республиканского призывного пункта никто не уедет.

Порции у нас полновесные, у нас есть норма. По ней мы кормим. Не жалуются. Я слежу, анкетирую, спрашиваю. Мы должны своих солдат кормить, они же наши дети. Гульназ Сорокина, заведующая столовой

Очень сытно, голодными не остаемся, три раза кормят. Блюда горячие. Ильдар Ибрагимов, призывник

Те, кто только прибыл на сборный пункт, обязательно проходят термометрию и сдают экспресс-тест на коронавирус. В передвижном ФАПе результаты анализов становятся известны уже через 15-20 минут. Пропускная способность в сутки – 400 призывников.

Различные методы. Взятие крови из пальца для определения антител. И методом взятия мазков из носоглотки и ротоглотки. Эти анализы мы здесь проводим. Арсланбек Муталибов, начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Башкортостан

Впечатления отличные. Попал в воздушно-космические силы. Отправка у нас завтра уже будет на Дальний Восток. Мне всё нравится, всё отлично. Фидан Аллаяров, призывник

Тожественный митинг на плацу сборного пункта традиционно открывает военный оркестр. Звучат государственные гимны Республики Башкортостан и Российской Федерации. С напутствием к новобранцам обратились представители духовенства и ветераны боевых действий.

У ребят настроение отличное, я с ними пообщался. Они отправляются на службу в мотострелковые и военно-космические силы, в города Волгоград, Москва и Владивосток. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан