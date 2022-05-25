В России планируется индексация пенсий для неработающих пенсионеров

С 1 июня пройдет индексация пенсий для неработающих пенсионеров. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

На заседании президиума Госсовета, где присутствовал также и руководитель Башкортостана Радий Хабиров, Владимир Путин объявил, что после совещания с правительством РФ, было принято решение провести индексацию на 10%. Также президент напомнил, что в январе пенсия уже индексировалась на 8,6%.