В России планируется индексация пенсий для неработающих пенсионеров

С 1 июня пройдет индексация пенсий для неработающих пенсионеров. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.
На заседании президиума Госсовета, где присутствовал также и руководитель Башкортостана Радий Хабиров, Владимир Путин объявил, что после совещания с правительством РФ, было принято решение провести индексацию на 10%. Также президент напомнил, что в январе пенсия уже индексировалась на 8,6%.
Таким образом, прирост к пенсии составит 19,5% и превысит уровень роста цен. Владимир Путин предположил, что к концу текущего года цены могут вырасти на 15%. Таким образом, средние показатели достигнут следующих значений: в среднем по стране прожиточный минимум составит 12919 рублей, минимальная оплата труда – 15278 рублей.