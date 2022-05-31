В Уфе два пляжа не смогут принять отдыхающих

Сегодня, 31 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили подготовку к летнему сезону.
Начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов рассказал, что два пляжа в городе не смогут открыться в купальный сезон. В частности, отдыхающих не смогут принять пляж «Ак-Яр» в Нижегородке и пляж в зоне отдыха «Карьерное» в Дёме. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
«Ак-Яр» пострадал от подъема реки Белой, а «Карьерное», наоборот, недоступно для купания благодаря низкому уровню воды — здесь ведется дополнительная отсыпка дна. Пляжное оборудование на объектах установят после нормализации ситуации.
Напомним, в Уфе 1 июня откроется 10 зон водного отдыха. На всех пляжах будут дежурить спасатели и водолазы.