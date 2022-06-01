Жители Башкирии возмущены новой скульптурой певицы Хании Фархи

Жители Башкирии раскритиковали памятник, установленной народной певице и композитору Хание Фархи. Памятник был установлен в родном селе артистки – Верхние Татышлы.
После установки в социальных сетях возмущенные жители писали гневные комментарии. Почитателей творчества Хании возмутило отсутствие сходства памятника с народной артисткой республики и их землячкой.
Известно, что скульптором стал известный уфимец Халит Галиуллин, чьи работы в Уфе также вызывают споры. Жители поселка настаивают, чтобы скульптуру певицы переделали.