Жители Башкирии возмущены новой скульптурой певицы Хании Фархи

Жители Башкирии раскритиковали памятник, установленной народной певице и композитору Хание Фархи. Памятник был установлен в родном селе артистки – Верхние Татышлы.

Фото №1 - Жители Башкирии возмущены новой скульптурой певицы Хании Фархи

После установки в социальных сетях возмущенные жители писали гневные комментарии. Почитателей творчества Хании возмутило отсутствие сходства памятника с народной артисткой республики и их землячкой.

Известно, что скульптором стал известный уфимец Халит Галиуллин, чьи работы в Уфе также вызывают споры. Жители поселка настаивают, чтобы скульптуру певицы переделали.

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