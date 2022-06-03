В Башкирии простились с Маратом Ахметьяновым, погибшим во время спецоперации на Украине

Уроженец поселка Байгильдино Нуримановского района Марат Ахметьянов погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото №1 - В Башкирии простились с Маратом Ахметьяновым, погибшим во время спецоперации на Украине

Погибший ефрейтор служил по контракту в гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе механиком-водителем-электриком. О его гибели стало известно 31 мая.

Это непоправимая утрата для семьи Марата, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, сослуживцев и всех, кто его знал.

пресс-служба администрации Нуримановского района

Траурная церемония прощания с погибшим военным состоялась вчера, второго июня.

Фото: Администрация Нуримановского района.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Марата Ахметьянова

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