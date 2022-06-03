Жители Башкирии жалуются на грузовики, объезжающие ремонт трассы через деревню

Жители деревни Шакша Иглинского района жалуются на дорожную ситуацию. По словам сельчан, через их населенный пункт идет постоянный поток машин, в том числе грузовиков, которые пытаются срезать путь до трассы М-5. Причина, по их мнению, – начавшийся недавно ремонт развязки. К тому же из-за идентичных названий деревни и микрорайона Уфы водители путаются.

С недавних пор, говорят сельчане, дорогу внутри деревни водители пытаются использовать как объездную до М-5. Поток, по их словам, порой как на трассе. А ведь сквозного проезда нет. К тому же сельчане тревожатся за детей.

Причину жители деревень Шакши и Светлая видят в перекрытии дороги, ведущей на развязку с М-5. Там сейчас идет реконструкция, и проезд к трассе будет закрыт до конца сентября. Вот к ним и сворачивает транспорт. Возле КПМ есть знак, что впереди тупик. Но вот схемы объезда нет. К слову, грузовики, как отмечают жители, и без перекрытия дороги нередко заезжают в деревню. Причина – одинаковое название населенного пункта и микрорайона Уфы. Вот и происходит путаница.

Вопросы у жителей и к дорогам внутри Шакши, и к подъездной, которая ведет еще и до деревни Светлой Уфимского района. В действительности дорога, ведущая к населенным пунктам, стоит на балансе Уфимского района. Ожидается ее ремонт.

Нами была направлена заявка для включения в план реализации и дальнейшего финансирования работ. Сейчас она находится на рассмотрении. Радик Муртазин, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Уфимского района

Что касается проблемы с автомобилистами, которые хотят срезать путь к М-5 через деревню Шакша, в Калтымановском сельсовете ответили, что появится знак «проезда нет». А вот ремонт дорог внутри села пока не предвидится

В этом году не запланировано, потому что дорожный фонд потрачен на зимнюю очистку. Флорида Мосейчук, глава администрации Калтымановского сельсовета