Жители Башкирии жалуются на грузовики, объезжающие ремонт трассы через деревню

Жители деревни Шакша Иглинского района жалуются на дорожную ситуацию. По словам сельчан, через их населенный пункт идет постоянный поток машин, в том числе грузовиков, которые пытаются срезать путь до трассы М-5. Причина, по их мнению, – начавшийся недавно ремонт развязки. К тому же из-за идентичных названий деревни и микрорайона Уфы водители путаются.
С недавних пор, говорят сельчане, дорогу внутри деревни водители пытаются использовать как объездную до М-5. Поток, по их словам, порой как на трассе. А ведь сквозного проезда нет. К тому же сельчане тревожатся за детей.
Причину жители деревень Шакши и Светлая видят в перекрытии дороги, ведущей на развязку с М-5. Там сейчас идет реконструкция, и проезд к трассе будет закрыт до конца сентября. Вот к ним и сворачивает транспорт. Возле КПМ есть знак, что впереди тупик. Но вот схемы объезда нет. К слову, грузовики, как отмечают жители, и без перекрытия дороги нередко заезжают в деревню. Причина – одинаковое название населенного пункта и микрорайона Уфы. Вот и происходит путаница.
Вопросы у жителей и к дорогам внутри Шакши, и к подъездной, которая ведет еще и до деревни Светлой Уфимского района. В действительности дорога, ведущая к населенным пунктам, стоит на балансе Уфимского района. Ожидается ее ремонт.
Что касается проблемы с автомобилистами, которые хотят срезать путь к М-5 через деревню Шакша, в Калтымановском сельсовете ответили, что появится знак «проезда нет». А вот ремонт дорог внутри села пока не предвидится
Тем временем залетные автолюбители прокладывают свои дороги через деревню. Грузовики, не боясь, пересекают вброд речку Шакшинка, хотя есть схема объезда. На карте синим помечены варианты маршрута. К слову, на время работ на развязке движение по самой трассе М-5 не закрыто для транспорта.