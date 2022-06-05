В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, владелец которого должен более 1 млн рублей
Накануне в Мелеузовском районе сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, владелец которого задолжал государству свыше 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Audi A4. Оказалось, что у владельца транспортного средства имеется 35 неоплаченных штрафов.
54-летний водитель пояснил, что автомобиль принадлежит сыну. Оказалось, что владелец транспортного средства, сын водителя, имеет задолженность, наложенную судебными приставами на сумму более 1 млн рублей.
пресс-служба ГИБДД по РБ
Водителя отстранили от управления, а автомобиль поместили на штрафстоянку. Сотрудники ГИБДД передали материалы в ФССП для принудительного исполнения.
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