В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, владелец которого должен более 1 млн рублей

За неуплату штрафа в 60-дневный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Своевременно оплачивайте штрафы через портал Госуслуг.

пресс-служба ГИБДД по РБ