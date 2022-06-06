В Башкирии расширен перечень лиц, которым положена медаль «Родительская доблесть»

В Башкирии депутаты Госсобрания внесли изменения в законопроект «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Был расширен перечень лиц, награждаемых медалью «Родительская доблесть». Теперь в список включены родители, воспитывающие либо воспитавшие 7 и более детей, а также опекуны, попечители, в том числе приемные родители и патронатные воспитатели, принявшие на воспитание в семью 7 и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, медалью могут быть награждены родители, опекуны, попечители, воспитавшие детей, которые принесли славу Республике Башкортостан, проявили героизм или совершили подвиг по спасению человеческой жизни, охране законности, правопорядка и безопасности при исполнении служебных обязанностей или имеют особые достижения в научной, творческой, спортивной либо иной общественно значимой деятельности; усыновители трех и более детей-инвалидов;
В соответствии с указом Главы РБ «О медали «Родительская доблесть» награждаемые получают денежную премию в размере 100 тыс. рублей. Закон подписан Главой Башкирии. Он вступит в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования.