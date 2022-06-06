В Башкирии расширен перечень лиц, которым положена медаль «Родительская доблесть»

Был расширен перечень лиц, награждаемых медалью «Родительская доблесть». Теперь в список включены родители, воспитывающие либо воспитавшие 7 и более детей, а также опекуны, попечители, в том числе приемные родители и патронатные воспитатели, принявшие на воспитание в семью 7 и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.