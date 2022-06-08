В детском лагере в Башкирии провели учебную пожарную эвакуацию

С началом сезона летних каникул сотрудники пожарного надзора начали проводить в детских оздоровительных учреждениях учебные эвакуации. Одна из таких прошла в лагере «Чайка».

Там состоялась отработка действий при возникновении пожара. По сценарию, дети и вожатые находились в своем расположении, сработала сирена. Бригада огнеборцев прибыла на место незамедлительно. Детям продемонстрировали пожарную технику, стоящую на вооружении в части и аварийно-спасательные инструменты, их также обучили правилам применения первичных средств пожаротушения. Инструктаж также провели с персоналом.