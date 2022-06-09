В республике отметили 105-летие газеты «Башкортостан»

105 лет назад вышел первый выпуск главной национальной газеты республики, которая сейчас выпускается под названием «Башкортостан».
Тогда издание называлось «Известия Башкирского областного бюро», причем первый тираж увидел свет в Оренбурге. С 2022 года издательство переносится в Уфу.
За многолетнюю историю газета не раз меняла свое название, но неизменным оставалось содержание – на печатных страницах всегда отражается социально-экономическая, общественно-политическая, культурная, научная и спортивную жизнь региона.
Сегодня газета «Башкортостан» выходит на башкирском языке пять раз в неделю. Ее читают жители всех городов и районов, причем даже в соседних областях. Несмотря на век цифровизации, коллективу из года в год удается держать внимание подписчиков, не сокращая тираж.