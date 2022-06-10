В Уфе наградили победителей проектов «Атайсал» и «Земляки»

В итоге выявлены победители в количестве 401 человек, из них 63 — в рамках проекта «Атайсал». Большинство из них получили свои заслуженные признание и награды у себя в районах. Еще 20 человек было награждено на конференции регионального отделения партии «Единая России» в марте этого года. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте проекта.