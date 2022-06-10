В Уфе наградили победителей проектов «Атайсал» и «Земляки»

Сегодня, 10 июня, в конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное награждение победителей проектов «Атайсал» и «Земляки».
Почти четыреста десятков жителей Башкирии были награждены за развитие республики и своей «малой родины».
Свои слова благодарности победителям выразили первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов. Они призвали объединить усилия на благо всего Башкортостана. Было отмечено, что с момента запуска проекта его участники подали 6 266 заявок на более 1,2 млрд рублей. 5 481 проект уже реализовали, объём их финансирования составил более 570 млн рублей.
Замысел проекта заключается в поиске единомышленников, людей неравнодушных к жизни родных деревень и городов для реализации благотворительных программ и проектов.
На протяжении полутора месяцев в прошлом году волонтеры проводили анкетирование жителей Башкортостана, выявляя в каждом муниципалитете, каждом населенном пункте граждан, наших современников, заслуживающих всенародного признания своими делами.
Анкетирование проходило по проекту «Атайсал» и 15 номинациям проекта «Земляки»: здравоохранение; образование; культура и искусство; общественная деятельность; многодетная семья; человек, совершивший героический поступок; Вооруженные силы, МЧС, полиция; журналистика и литература; спорт; сельское хозяйство; строительство; транспорт; промышленность; предпринимательство; государственная деятельность.
Наиболее активное участие в анкетировании приняли жители Стерлитамакского, Балтачевского, Стерлибашевского, Кармаскалинского, Янаульского, Уфимского районов, городов Салават, Октябрьский и Уфа.
Интересно отметить, что наиболее интенсивно выдвигались земляки в проекте «Атайсал» — 843 человека, а также в номинациях «Общественная деятельность» — 353, «Образование» — 330, «Государственная деятельность» — 326 и «Предпринимательство» — 216 человек.
На сайте Голос РБ проходило рейтинговое голосование, где граждане нашей республики своим голосованием определяли самых достойных из всех номинантов.
Наибольшую активность в рейтинговом голосовании демонстрировали Благовещенский, Давлекановский, Туймазинский, Уфимский, Караидельский, Кугарчинский районы, города Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Давлеканово, Благовещенск.
В целях наиболее полного охвата голосующих и более объективной картины результатов в процесс голосования была подключена социальная сеть «ВКонтакте». В итоге проголосовали: на ресурсе «Голос РБ» — 41 697 человек; «ВКонтакте» — 32 994 человека. Всего — 74 691 человек.
Голосование охватывало от двух (Абзелиловский, Бурзянский районы) и более номинаций. Альшеевский, Балтачевский, Ишимбайский, Миякинский, Чекмагушевский районы — 8 номинаций; Баймакский, Белебеевский, Бижбулякский районы — 9 номинаций; Кармаскалинский, Янаульский районы, город Уфа — 10 номинаций; Стерлитамакский район — 12 номинаций; Уфимский район — все 15 номинаций.
В итоге выявлены победители в количестве 401 человек, из них 63 — в рамках проекта «Атайсал». Большинство из них получили свои заслуженные признание и награды у себя в районах. Еще 20 человек было награждено на конференции регионального отделения партии «Единая России» в марте этого года. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте проекта.
Справка:
Проект «Атайсал» стартовал в республике 1 марта 2021 года. Суть его заключается в том, что успешные выходцы из небольших городов или сёл на добровольных началах могут помочь своей малой родине. Проект связывает муниципалитеты с меценатами, помогает решить организационные моменты.
Фото: ИА Башинформ.