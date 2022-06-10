В Башкирии показали, как изменился подарочный набор для новорожденных

Уже более 20 лет всем малышам, родившимся в Башкортостане, власти республики дарят наборы с вещами первой необходимости. Это одна из региональных мер соцподдержки семей с детьми. В этом году ассортимент приданого для новорождённых значительно изменился. Что входит в новый список и из чего изготавливают вещи для крох?

Из роддома выписывают не с пустыми руками. Приданое для малышей собрали на предприятии «Агидель». Внутри объёмных сумок всё самое необходимое для новорождённых и их родителей. И такие обновки здорово помогут сэкономить семейный бюджет, считает Анастасия.

Конечно, все довольны подарком. Укомплектованность набора, по моему мнению, очень хорошая, есть все необходимое. Для семей, особенно многодетных такие наборы очень полезны. Светлана Каримова, главный врач Республиканского клинического перинатального центра

«Наборы первой необходимости» полагаются всем малышам, родившимся в Башкортостане. В прошлом году подарок для новорождённых состоял всего из шести предметов, а в этом его ассортимент стал значительно больше.

Целая куча подарков, где все самое необходимое, что может понадобиться маме и малышу в первые дни жизни: стеганое одеяльце, ползунки, шапочка, полотенце с башкирским орнаментом, пожарный извещатель и даже теплый комбинезон для осенних прогулок в коляске. Все это аккуратно упаковывают в специальные непромокаемые сумки, которые, к слову, тоже шьют на производстве «Агидель».

Шум швейных машин на предприятии практически не смолкает. 20 мастериц с самого утра раскраивают, стачивают и сшивают детали комбинезонов, ползунков и шапочек. Работы хватает. Все вещи сделаны из качественного текстиля и, что самое главное, по ГОСТам. А значит, и за их качество можно не беспокоиться.