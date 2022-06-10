В Башкирии показали, как изменился подарочный набор для новорожденных

Уже более 20 лет всем малышам, родившимся в Башкортостане, власти республики дарят наборы с вещами первой необходимости. Это одна из региональных мер соцподдержки семей с детьми. В этом году ассортимент приданого для новорождённых значительно изменился. Что входит в новый список и из чего изготавливают вещи для крох?
Из роддома выписывают не с пустыми руками. Приданое для малышей собрали на предприятии «Агидель». Внутри объёмных сумок всё самое необходимое для новорождённых и их родителей. И такие обновки здорово помогут сэкономить семейный бюджет, считает Анастасия.
«Наборы первой необходимости» полагаются всем малышам, родившимся в Башкортостане. В прошлом году подарок для новорождённых состоял всего из шести предметов, а в этом его ассортимент стал значительно больше.
Целая куча подарков, где все самое необходимое, что может понадобиться маме и малышу в первые дни жизни: стеганое одеяльце, ползунки, шапочка, полотенце с башкирским орнаментом, пожарный извещатель и даже теплый комбинезон для осенних прогулок в коляске. Все это аккуратно упаковывают в специальные непромокаемые сумки, которые, к слову, тоже шьют на производстве «Агидель».
Шум швейных машин на предприятии практически не смолкает. 20 мастериц с самого утра раскраивают, стачивают и сшивают детали комбинезонов, ползунков и шапочек. Работы хватает. Все вещи сделаны из качественного текстиля и, что самое главное, по ГОСТам. А значит, и за их качество можно не беспокоиться.
В этом году предприятие «Агидель» уже отгрузило в роддомы республики свыше 9,5 тысяч подарочных наборов для новорождённых. До 20 июня количество комплектов увеличится ещё на 8 тысяч.