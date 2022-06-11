Ко Дню города Уфы запускают расширенный маршрут пригородного поезда «Ласточка»

Теперь «Ласточка» будет курсировать по маршруту «Уфа-Раевка-Уфа». Воспользоваться маршрутом можно будет в выходные и праздничные дни. Отправляться поезд будет с железнодорожного вокзала Уфы в 9:04, прибудет в Раевку «Ласточка» уже в 10:44. Обратно, из Раевки, поезд выдвигается в 17:03 и прибывает в Уфу в 18:49. Полная стоимость билета составит 292,50 рублей.