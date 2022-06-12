В Уфе состоялось техническое открытие реконструированного парка «Кашкадан»

Основные праздничные торжества в Уфе сегодня проходят именно в «Кашкадане». Все последние пять лет парк находился на реконструкции, которая проходила в несколько этапов. За ходом строительства лично следил Радий Хабиров. Глава республики неоднократно приезжал на площадку. И вот сегодня состоялось долгожданное открытие, правда, пока техническое. Строители проделали огромную работу.
Преображения, произошедшие на Кашкадане, действительно под стать волшебству. На 30 гектарах каждый уголок – что-то новое. Впрочем, самые главные перемены, конечно же, связаны с озером, которое занимает треть всей территории.
Чтобы добиться такого результата, рабочие проделали беспрецедентную работу. Озеро полностью осушили, после чего очистили и углубили на 4 метра. В общей сложности вывезли несколько тысяч грузовиков грязи и мусора. Ну а чтобы вода впоследствии не утекала в грунт, на дне сделали специальный глиняный замок. По периметру проложили ливневую канализацию, которая будет собирать потоки талых вод, в том числе идущих с частного сектора.
Настоящим украшением парка стала пляжная зона. Для того чтобы посетителям парка было комфортно здесь загорать и купаться, строители завезли сюда несколько самосвалов специального белого кварцевого песка. Дополняет образ береговая линия, которую укрепили и украсили каменной насыпью. Вдоль всего озера обустроили пирсы для пеших и лодочных прогулок. Организовали амфитеатр, который уже стал местом для знакомств.
В общей сложности в парке 4 амфитеатра, 5 навесов для зон отдыха, а также 4 перголы с качелями. Кое-где работы еще не завершены. К примеру, одной из фишек озера должен стать светомузыкальный фонтан, монтаж которого рабочие почти завершили.
Строители организовали еще один вход в парк, со стороны частного сектора, с улицы Озерной. Здесь смонтировали, правда, еще не до конца такую лестницу для удобства местных жителей, которые смогут спускаться к озеру. Работы обещают завершить в ближайшее время.
Как было и стало, можно сравнивать бесконечно. Не менее важный акцент организаторы хотят сделать на культурном наполнении, чтобы в парке было приятно проводить время посетителям любых возрастов.
Первое упоминание об озере Кашкадан относится к началу XVIII в. Сам парк образован 20 лет назад. Его благоустройство ведется в рамках программы по формированию современной комфортной городской среды по поручению главы республики. И сейчас после масштабной реконструкции важно сохранить все изменения в целости и сохранности. Ведь теперь парк «Кашкадан» по праву можно назвать новым символом столицы.