В Уфе состоялось техническое открытие реконструированного парка «Кашкадан»

Основные праздничные торжества в Уфе сегодня проходят именно в «Кашкадане». Все последние пять лет парк находился на реконструкции, которая проходила в несколько этапов. За ходом строительства лично следил Радий Хабиров. Глава республики неоднократно приезжал на площадку. И вот сегодня состоялось долгожданное открытие, правда, пока техническое. Строители проделали огромную работу.

Преображения, произошедшие на Кашкадане, действительно под стать волшебству. На 30 гектарах каждый уголок – что-то новое. Впрочем, самые главные перемены, конечно же, связаны с озером, которое занимает треть всей территории.

Лет десять назад озеро было заросшее, никаких смотровых площадок не было, пляжная зона была так себе, кафешки третьесортные. Сейчас все действительно стало как в европейском городе. Арсен Файзуллин

Чтобы добиться такого результата, рабочие проделали беспрецедентную работу. Озеро полностью осушили, после чего очистили и углубили на 4 метра. В общей сложности вывезли несколько тысяч грузовиков грязи и мусора. Ну а чтобы вода впоследствии не утекала в грунт, на дне сделали специальный глиняный замок. По периметру проложили ливневую канализацию, которая будет собирать потоки талых вод, в том числе идущих с частного сектора.

Настоящим украшением парка стала пляжная зона. Для того чтобы посетителям парка было комфортно здесь загорать и купаться, строители завезли сюда несколько самосвалов специального белого кварцевого песка. Дополняет образ береговая линия, которую укрепили и украсили каменной насыпью. Вдоль всего озера обустроили пирсы для пеших и лодочных прогулок. Организовали амфитеатр, который уже стал местом для знакомств.

Мы буквально сейчас познакомились. Раньше ни скамеек не было, ничего, вокруг озера идешь, устанешь, посидеть негде было. Очень тяжело было, а сейчас очень хорошо. Надежда Итунина

По 2-3 круга вокруг озера похожу и ухожу, а сейчас даже уходить не хочется, тем более вот разболтались. Марьям Кутузова

В общей сложности в парке 4 амфитеатра, 5 навесов для зон отдыха, а также 4 перголы с качелями. Кое-где работы еще не завершены. К примеру, одной из фишек озера должен стать светомузыкальный фонтан, монтаж которого рабочие почти завершили.

Строители организовали еще один вход в парк, со стороны частного сектора, с улицы Озерной. Здесь смонтировали, правда, еще не до конца такую лестницу для удобства местных жителей, которые смогут спускаться к озеру. Работы обещают завершить в ближайшее время.

Как было и стало, можно сравнивать бесконечно. Не менее важный акцент организаторы хотят сделать на культурном наполнении, чтобы в парке было приятно проводить время посетителям любых возрастов.

Уже час тут ходим, полтора. Частенько, каждый день ходим, детям не надоедает, нравится все, здесь развлечений уйма, они отсюда могут даже не уходить. Радик Галяутдинов