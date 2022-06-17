В Башкирии учредят почётный знак «За развитие гражданского общества»

Это третий сектор экономики. Есть бизнес, есть бюджет, есть НКО, есть домохозяйства. Четыре основные базы экономики. Это рабочие места, есть соцориентированные НКО, которые берут на себя часть задач.

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека