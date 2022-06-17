В Башкирии учредят почётный знак «За развитие гражданского общества»

Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в своём видеоприветствии участникам Гражданского форума. Мероприятие проходит в Конгресс-холле «Торатау».
В последний раз в таком формате представители некоммерческих организаций, бизнеса и власти собирались ещё в 2019 году. Поэтому и тем для обсуждений накопилось немало. Было отмечено, что по количеству работающих НКО Башкортостан входит в пятерку сильнейших регионов страны. За несколько лет активисты получили гранты Президента России и Главы республики на общую сумму более миллиарда рублей.
С утра на форуме работают интерактивные площадки: приёмная Общественной палаты Башкортостана и Совета по правам человека, выставка лучших практик НКО и гражданских инициатив, проходит акция по приему гуманитарной помощи для жителей ЛНР. За круглым столом участники обсудят актуальные вопросы: диалог власти, бизнеса и общества, детского, молодежного движения, добровольчества и другие. В фойе Конгресс-холла 25 организаций представили свои проекты, победившие в конкурсе грантов Президента России и Главы Республики Башкортостан.