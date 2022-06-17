В Башкирии учредят почётный знак «За развитие гражданского общества»

Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в своём видеоприветствии участникам Гражданского форума. Мероприятие проходит в Конгресс-холле «Торатау».

В последний раз в таком формате представители некоммерческих организаций, бизнеса и власти собирались ещё в 2019 году. Поэтому и тем для обсуждений накопилось немало. Было отмечено, что по количеству работающих НКО Башкортостан входит в пятерку сильнейших регионов страны. За несколько лет активисты получили гранты Президента России и Главы республики на общую сумму более миллиарда рублей.

Благодаря Фонду содействия гражданского общества Башкортостан является лидером по привлечению грантовых средств. Очень много денег НКО превращает в добрые благотворительные истории.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан

Это третий сектор экономики. Есть бизнес, есть бюджет, есть НКО, есть домохозяйства. Четыре основные базы экономики. Это рабочие места, есть соцориентированные НКО, которые берут на себя часть задач.

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека
Фото №1 - В Башкирии учредят почётный знак «За развитие гражданского общества»

С утра на форуме работают интерактивные площадки: приёмная Общественной палаты Башкортостана и Совета по правам человека, выставка лучших практик НКО и гражданских инициатив, проходит акция по приему гуманитарной помощи для жителей ЛНР. За круглым столом участники обсудят актуальные вопросы: диалог власти, бизнеса и общества, детского, молодежного движения, добровольчества и другие. В фойе Конгресс-холла 25 организаций представили свои проекты, победившие в конкурсе грантов Президента России и Главы Республики Башкортостан.

Маленьким детям интересно все, интересно познавать мир. Детям мы рассказываем, почему нельзя, например, играть со спичками. Школьникам объясняем, как оказать первую помощь. Также мы рассказываем о том, что делать при пожарах и наводнениях.  

Руслан Уметбаев, волонтёр всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ