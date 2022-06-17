В Башкирии в выходные дни сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме

В Башкирии начнутся массовые рейды и проверки водителей. Традиционно, сотрудники ГИБДД с пятницы по воскресенье работают в усиленном режиме.
Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, для постоянного контроля транспортной ситуации на наиболее проблемных участках дорог выставятся дополнительные наряды ДПС.
Отмечено, что массовые проверки водителей пройдут на улицах Сипайловская и Менделеева. Массовые проверки приводят к улучшению дисциплинированности автовладельцев и благоприятно влияют на обстановку на дорогах в целом.