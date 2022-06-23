В Уфе прошла акция «Безопасная дорога – детям»

В парке «Кашкадан» мастерство вождения продемонстрировали юные мотоциклисты. Двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников рассказал о технике безопасности.

На дороге можно столкнуться с неприятностями, связанными с незнанием правил и недостаточной защитой, будь человек на велосипеде или мопеде. А в последние годы популярность набирают электросамокаты. Мотоцикл и вовсе желательно использовать не как транспортное средство, а как спортивный агрегат, отметил Красников.

Дети, когда приходят в спорт, в них воспитывается культура вождения. Им хватает адреналина, а на дорогах они должны быть законопослушными. Радует, что наши ученики не ездят на мотоциклах по дорогам.

Николай Красников, двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду

В детстве отец ездил на мотоцикле. Мама осторожно реагирует на наше увлечение, но старается поддерживать

Глеб Спирин

Я спросил у мамы: «Есть ли вид спорта, где дети ездят на машинах?». Она сказала, что есть мотокласс. Мы позвонили и пришли на занятия.

Назар Спиридонов

Уфимцы могли сфотографироваться с мотоциклами, которые предоставил мотоклуб имени Габдрахмана Кадырова. Начать осваивать методику управления мототехникой может любой человек, имеющий минимальные навыки управления двухколесным транспортом.

У нас спортивная республика. Но самое главное – спорт должен нести и социальный эффект. Например, безопасность на дороге.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
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