В Уфе прошла акция «Безопасная дорога – детям»

В парке «Кашкадан» мастерство вождения продемонстрировали юные мотоциклисты. Двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников рассказал о технике безопасности.
На дороге можно столкнуться с неприятностями, связанными с незнанием правил и недостаточной защитой, будь человек на велосипеде или мопеде. А в последние годы популярность набирают электросамокаты. Мотоцикл и вовсе желательно использовать не как транспортное средство, а как спортивный агрегат, отметил Красников.
Уфимцы могли сфотографироваться с мотоциклами, которые предоставил мотоклуб имени Габдрахмана Кадырова. Начать осваивать методику управления мототехникой может любой человек, имеющий минимальные навыки управления двухколесным транспортом.