В Уфе прошла акция «Безопасная дорога – детям»

Дети, когда приходят в спорт, в них воспитывается культура вождения. Им хватает адреналина, а на дорогах они должны быть законопослушными. Радует, что наши ученики не ездят на мотоциклах по дорогам.

Николай Красников, двадцатикратный чемпион мира по мотогонкам на льду