В Уфе на Затонском шоссе завершают фрезерование

В Уфе продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого одним из самых масштабных объектов в этом году является Затонское шоссе. Сейчас дорожными работами на шоссе заняты 25 рабочих и 15 единиц спецтехники.
В администрации Уфы проинформировали, что к 24 июня на Затонском шоссе выполнено уже 90% работ по фрезерованию. Завершить его планируют к концу будущей недели.
Затем подрядчик приступит к укладке асфальта, а после – к нанесению разметки. Завершат работы на объекте только к 30 октября этого года.
Фото: пресс-служба администрации Уфы