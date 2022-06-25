В Уфе спасатели провели рейды по пляжам, где запрещено купание

В Башкирии с начала года утонули 33 человека. Накануне вода унесла жизнь 5-летней девочки в Стерлитамакском районе. Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты Уфы провели рейд по несанкционированным местам для купания.

В частности, сотрудники прошли по дикому пляжу возле озера Теплого. Несмотря на то, что есть официальные пляжи, люди отдыхают почти по всему периметру. Правда, купающихся нет. Спасатели провели профилактические беседы и раздали памятки.