В Уфе спасатели провели рейды по пляжам, где запрещено купание

В Башкирии с начала года утонули 33 человека. Накануне вода унесла жизнь 5-летней девочки в Стерлитамакском районе. Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты Уфы провели рейд по несанкционированным местам для купания.
В частности, сотрудники прошли по дикому пляжу возле озера Теплого. Несмотря на то, что есть официальные пляжи, люди отдыхают почти по всему периметру. Правда, купающихся нет. Спасатели провели профилактические беседы и раздали памятки.
К слову, сотрудники Управления гражданской защиты обращали внимание и на разведенные на берегу костры. Дикий пляж есть в Инорсе и на реке Уфе. Там также спасатели провели профилактические беседы о том, что место опасное и неспроста всюду стоят информационные аншлаги с информацией о запрете купания.