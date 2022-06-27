Жителям Башкирии назвали три главных факта бесплатного подключения домов к газу

В Башкирии активно продолжает проект по догазификации населенных пунктов. Это одно из главных и приоритетных направлений. Специалисты назвали корреспондентам ИА «Башинформ» три главных фактора в реализации важного проекта.
1. Трубу до дома доведут бесплатно
В России по инициативе Владимира Путина приняли закон, что за подвод газовой трубы до участка теперь люди не платят. Это серьезная подмога в первую очередь сельчанам, ведь раньше газификация дома, стоящего далеко от трубы, могла обойтись в сотни тысяч, а то и миллион рублей. Теперь же людям остается только оплатить прокладку газовой трубы от границы участка до дома и купить нужное газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, плита, счетчики и т. д.).
В программе можно участвовать, только если в вашем населенном пункте уже есть газопровод. Проверить, попадает ли ваш дом, можно на сайте единого оператора газификации по этой ссылке.
Если газа еще нет, ждать, пока его туда проведут, а это другая программа, сроки и деньги.
По плану-графику догазификации в Башкирии подлежат почти 32 тысячи домовладений. По данным на конец июня, от жителей Башкирии уже принято более 24 тысяч заявок, 5 тысяч домов подключено.
2. Нужно минимум документов
Пакет документов, необходимых для участия в программе, минимальный. Это:
— Паспорт, ИНН, СНИЛС.
— Копии документов, что земля и дом находятся в вашей собственности. Заказать их можно в МФЦ или онлайн через портал Госуслуги. Если дом принадлежит дедушке, а занимаетесь всем вы, потребуется заверенная у нотариуса доверенность. Если дом недооформлен в собственность и документов на него нет, принять участие в догазификации не получится.
— Ситуационный план. Это просто схема, на которой нарисованы ваш участок и дом. Можете нарисовать самостоятельно, можете воспользоваться бесплатной публичной кадастровой картой на сайте Росреестра.
— Подать документы можно в удобном для вас клиентском центре «Газпром газораспределение Уфа», офисе МФЦ или подать онлайн в личном кабинете, на портале единого оператора газификации или через портал Госуслуги.
— Если с документами все в порядке, с вами заключат договор, в котором будут прописаны сроки подключения. К этому времени нужно будет купить газовое оборудование и подготовить дом. Сроки выполнения работ разные и зависят от удаленности газопровода от вашего домовладения и условий его прокладки.
3. Можно получить сертификат и сэкономить до 100 тысяч
В Башкирии есть своя программа поддержки нуждающихся в подключении газа, которую инициировал Глава республики. Проживающие в частном доме, не подключённом к газу, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также инвалиды вследствие общих заболеваний, семьи с детьми-инвалидами и многодетные, имеющие статус малоимущих, могут подать заявку и получить сертификат на 75 и 100 тысяч рублей. Этими деньгами можно оплатить проект, строительно-монтажные работы, поставку и монтаж газового оборудования: плиты, котла, колонки, газового счетчика, сигнализатора загазованности.
За время действия программы этим правом воспользовались 6737 семей, 5711 из них уже подключились к газу.
4. Куда обращаться, если остались вопросы?
Вы можете обратиться в газораспределительную организацию. Вот номера:
+7 (800) 347-8-800 (бесплатные звонки со стационарных телефонов),
+7 (347) 286-21-07 (по тарифам оператора),
+7 (987) 471-71-04 (по тарифу оператора сотовой связи).
Фото: Газпром межрегионгаз Уфа.