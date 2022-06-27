Жителям Башкирии назвали три главных факта бесплатного подключения домов к газу

В России по инициативе Владимира Путина приняли закон, что за подвод газовой трубы до участка теперь люди не платят. Это серьезная подмога в первую очередь сельчанам, ведь раньше газификация дома, стоящего далеко от трубы, могла обойтись в сотни тысяч, а то и миллион рублей. Теперь же людям остается только оплатить прокладку газовой трубы от границы участка до дома и купить нужное газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, плита, счетчики и т. д.).