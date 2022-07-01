В Башкирии планируют открыть новую базу отдыха

В Хайбуллинском районе планируют открыть новую базу отдыха. С такой инициативой к министру предпринимательства и туризма Башкирии обратилась местная предпринимательница. Женщина представила свой бизнес-план в рамках приёма инициативных граждан.

Рустем Афзалов провел его в селе Акъяр. Министр проконсультировал по вопросам поддержки в сфере туризма и сельского хозяйства, рассмотрел проекты по развитию производства и отдыха в Башкирии, оценил возможные риски и озвучил варианты по получению дополнительного финансирования.