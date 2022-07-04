Жителям Башкирии напомнили про длительные выходные

Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой. Об этом напоминает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
9 июля мусульмане празднуют важное духовное событие – Курбан-байрам. Праздник выпадает на субботу, поэтому дополнительный выходной переносится на понедельник, 11 июля. В республике будет три выходных подряд: 9, 10 и 11 июля.
Продолжительность рабочего дня в пятницу, 8 июля, сокращается на один час. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 9 июля в число календарных дней отпуска не включается (ст. 120 ТК РФ). 11 июля является просто перенесённым выходным днём.