Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной

Следующая рабочая неделя для жителей Башкирии будет короткой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
В республике будет праздноваться Курбан-байрам. Он выпадает на субботу, 9 июля, поэтому переносится на понедельник, 11 июля.
При пятидневной рабочей неделе выходными днями будут 9, 10 и 11 июля. В пятницу, 8 июля, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 9 июля в число календарных дней отпуска не включается (ст. 120 ТК РФ), чего нельзя сказать про 11 июля, который является просто перенесённым выходным днём.