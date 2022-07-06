Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной

Следующая рабочая неделя для жителей Башкирии будет короткой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Фото №1 - Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной

В республике будет праздноваться Курбан-байрам. Он выпадает на субботу, 9 июля, поэтому переносится на понедельник, 11 июля.

При пятидневной рабочей неделе выходными днями будут 9, 10 и 11 июля. В пятницу, 8 июля, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 9 июля в число календарных дней отпуска не включается (ст. 120 ТК РФ), чего нельзя сказать про 11 июля, который является просто перенесённым выходным днём.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ