25 студентов из Башкирии получат на реализацию своих проектов по миллиону рублей

25 студентов из Башкортостана получат на реализацию своих проектов по миллиону рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В рамках конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» отобраны первые 650 победителей, которые получат по 1 млн рублей на развитие своих бизнес-проектов.

Итоги первого этапа конкурса, проводимого Минобрнауки и Фондом содействия инновациям, были подведены пятого июля. В 2022 году на конкурс из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей.