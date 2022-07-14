Дети-сироты из Стерлитамака через суд отстояли право на жилье

Дети-сироты из Стерлитамака, которым администрация отказала во включении их в очередь на жилье, выиграли суд. Камелия Альхамова и Регина Салимова боролись за законное право на жилплощадь не один год.

Чиновники Стерлитамакской администрации пытаются доказать, что в хоромах Камелии Альхамовой, размером в чуть менее 5 квадратных метров, жить вполне возможно. Да и зачем сироту включать в очередь на получение жилья, если у нее уже есть жилплощадь. С 2020 года Камелия Альхамова не может попасть в список детей-сирот, нуждающихся в жилье. И на территорию своей жилплощади войти у нее нет возможности, ведь дверь замурована.

А это коридор общежития. Тараканов можно обнаружить даже в еде. На полу свежие следы крови и окурки. Вместо стекол на окнах куски картона, а кладовая превратилась в мусорный полигон. В таких условиях она выживала не один год, когда была жива еще ее мама.

Жили втроем – с мамой и сестренкой. Мама умерла в 2019 году. Там нет ни душа, ни горячей воды, ни кухни, какие-то люди постоянно распивают алкоголь – совершенно посторонние, они там не живут. Камелия Альхамова, сирота

Но чиновники были уверены, что в комнате Камелии, к которой ни у кого нет доступа, все хорошо. Правда, в суде это доказать им так и не удалось. Служители Фемиды удовлетворили иск сироты частично и обязали мэрию предоставить Камелии квартиру.

Сага длинной в пару лет закончилась накануне и для другой сироты из Стерлитамака Регины Салимовой. История до боли схожа с Камелией, только в собственности у нее территория еще меньше – 4 квадратных метра. Суд обязал мэрию предоставить ей жилое помещение и включить в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.