В Минтруде Башкирии рассказали, как изменился рынок труда в условиях санкций

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости подготовить дополнительные меры поддержки россиян. В частности, для стабильной ситуации на рынке труда нужно уделить внимание планированию подготовки кадров под запросы предприятий и модернизировать институты занятости. В республике тем временем напряженности в этой сфере не наблюдается. Некоторые производства в условиях санкций не только не планируют сокращений, но и ищут кадры.

Шов должен быть и надежным, и аккуратным. Поэтому Владимир Ахметзянов тщательно проверяет свою работу. В 19 лет он уже сварщик 4 разряда. На Уфимском вентиляторном заводе он работает всего полгода. Пришел сразу после окончания колледжа. Здесь он проходил производственную практику.

Коллектив замечательный, все нравится. Зарплата стабильная, высокая. – Не жалуешься? – Нет, профессия интересная, работа с металлом. Хотелось бы дальше пойти по карьерной лестнице и повышать свой разряд. Владимир Ахметзянов, сварщик

Завод выпускает в месяц порядка 300 единиц продукции. Это промышленные вентиляторы, дымососы и циклоны. Штат – около 70 человек. Работа кипит. Много заказчиков в других регионах, среди клиентов и оборонные предприятия. Завод воспользовался субсидиями для финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда работников, находящихся под риском увольнения. Однако о сокращениях речи не идет. Напротив, сейчас требуются сварщики, токари, фрезеровщики. Ведь и оборудование обновляется.

– Сколько появится еще новых рабочих мест? – Около 10-15. Ждем с нетерпением производственную ипотеку. Так как цехов не хватает, люди прибывают, хочется развиваться. Также хотелось бы, чтобы правительство Республики Башкортостан уделило нам свое внимание по реализации нашей продукции на территории нашей республики. Александр Ефремов, генеральный директор Уфимского вентиляторного завода

А в Чишминском плодопитомнике горячая пора. Созревают гектары ягод. Кроме того, нужен и уход за плодовыми деревьями. Поэтому сотрудники здесь требуются. С районным центром занятости предприятие заключило договор, и сегодня на общественных работах здесь около 40 человек. Готовы принять еще 100. Срок договора с работником – 3 месяца.

Это не говорит о том, что мы их потом уволим. Мы в обязательном порядке предложим вакансии, которые у нас есть, потому что и осенью очень много работы. Вплоть до зимы. Есть и переработка ягод. У нас официальное трудоустройство, аванс, расчет. Заработная плата в сезон от 30 тысяч рублей. Эльвира Галиуллина, заместитель директора Чишминского плодопитомника

Кстати, на полях трудятся и студенты. Хорошая возможность пройти производственную практику будущим агрономам и подзаработать.

Может, понравится, буду дальше работать. Сюда уже приглашали на работу. Плодовые культуры интересны, а зерновые не очень. Юлиана Зиганшина, студентка Башкирского государственного аграрного университета

Эксперты отмечают, что после введения санкций и закрытия ряда иностранных организаций уровень безработицы не взлетел. Конечно, в ближайшее время количество соискателей будет больше – это в первую очередь выпускники вузов. Но есть и рост предложений.

Уровень безработицы на протяжении вот этих месяцев практически не меняется. Меняется структура вакансий и структура резюме. Если посмотреть по индексу, например, в Башкирии индекс на уровне 5. То есть это абсолютно нормальная ситуация. Это отношение количества вакансий и количества активных резюме. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова

Рынок труда в республике стабилен. На одного безработного приходится порядка двух вакансий, отмечают в Минтруде. Кроме того, идет и финансовая поддержка предприятий. Речь о 2 млрд рублей. Они направлены для оплаты общественных работ, а это, в частности, сферы ЖКХ, строительства, благоустройства.

Уже 708 работодателей на сумму 364 млн заключили контракты. И хочу сказать, деньги заканчиваются. Нужно поторопиться. Я бы хотела похвалить Уфимский, Благовещенский, Белорецкий, Татышлинский и Белебеевский районы. Это пятерка самых активных территорий, которые выбирают деньги на общественные работы. Тут важна роль муниципалитета. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан