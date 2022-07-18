В Минтруде Башкирии рассказали, как изменился рынок труда в условиях санкций

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости подготовить дополнительные меры поддержки россиян. В частности, для стабильной ситуации на рынке труда нужно уделить внимание планированию подготовки кадров под запросы предприятий и модернизировать институты занятости. В республике тем временем напряженности в этой сфере не наблюдается. Некоторые производства в условиях санкций не только не планируют сокращений, но и ищут кадры.
Шов должен быть и надежным, и аккуратным. Поэтому Владимир Ахметзянов тщательно проверяет свою работу. В 19 лет он уже сварщик 4 разряда. На Уфимском вентиляторном заводе он работает всего полгода. Пришел сразу после окончания колледжа. Здесь он проходил производственную практику.
Завод выпускает в месяц порядка 300 единиц продукции. Это промышленные вентиляторы, дымососы и циклоны. Штат – около 70 человек. Работа кипит. Много заказчиков в других регионах, среди клиентов и оборонные предприятия. Завод воспользовался субсидиями для финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда работников, находящихся под риском увольнения. Однако о сокращениях речи не идет. Напротив, сейчас требуются сварщики, токари, фрезеровщики. Ведь и оборудование обновляется.
А в Чишминском плодопитомнике горячая пора. Созревают гектары ягод. Кроме того, нужен и уход за плодовыми деревьями. Поэтому сотрудники здесь требуются. С районным центром занятости предприятие заключило договор, и сегодня на общественных работах здесь около 40 человек. Готовы принять еще 100. Срок договора с работником – 3 месяца.
Кстати, на полях трудятся и студенты. Хорошая возможность пройти производственную практику будущим агрономам и подзаработать.
Эксперты отмечают, что после введения санкций и закрытия ряда иностранных организаций уровень безработицы не взлетел. Конечно, в ближайшее время количество соискателей будет больше – это в первую очередь выпускники вузов. Но есть и рост предложений.
Рынок труда в республике стабилен. На одного безработного приходится порядка двух вакансий, отмечают в Минтруде. Кроме того, идет и финансовая поддержка предприятий. Речь о 2 млрд рублей. Они направлены для оплаты общественных работ, а это, в частности, сферы ЖКХ, строительства, благоустройства.
Кроме того, предприятия могут получить деньги и для избежания сокращения сотрудников, если возникают затруднения производства. Есть возможность и оплатить за счет государства обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. На данный момент средства для этих видов поддержки в бюджете есть. Главное – желание воспользоваться и таким образом получить новый импульс развития.