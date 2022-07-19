В Башкирии экологи приступают к очистке реки Демы

Мы не знаем, сколько там ила. Будут откачивать до конца, до твердого покрытия. Поэтому у нас и глубина реки увеличится, и ток. Еще один плюс – затопляемости территории у нас практически не будет.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан