В Башкирии экологи приступают к очистке реки Демы

Участок протяженностью 35 километров расположен на границе Чишминского и Уфимского районов. Сейчас ведутся подготовительные работы. На берегах оформляют специальные площадки, куда будут сбрасывать ил и прочий мусор.

Дёму намерены освободить также от поваленных деревьев, корней, топляка. Это позволит улучшить пропускную способность русла, санитарное состояние окружающей среды и качество воды. По предварительным оценкам, со дна реки поднимут 145 тысяч кубометров донных отложений, а также около 766 кубометров топляка.

Мы не знаем, сколько там ила. Будут откачивать до конца, до твердого покрытия. Поэтому у нас и глубина реки увеличится, и ток. Еще один плюс – затопляемости территории у нас практически не будет.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
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