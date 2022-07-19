В Башкирии экологи приступают к очистке реки Демы

Участок протяженностью 35 километров расположен на границе Чишминского и Уфимского районов. Сейчас ведутся подготовительные работы. На берегах оформляют специальные площадки, куда будут сбрасывать ил и прочий мусор.
Дёму намерены освободить также от поваленных деревьев, корней, топляка. Это позволит улучшить пропускную способность русла, санитарное состояние окружающей среды и качество воды. По предварительным оценкам, со дна реки поднимут 145 тысяч кубометров донных отложений, а также около 766 кубометров топляка.